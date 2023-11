Programa “Água na Torneira” avança no Frezzarin e São Domingos

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana avança com o programa “Água na Torneira” nesta semana em duas regiões da cidade: Vila Frezzarin e Jardim São Domingos.

No Frezzarin, os serviços estão sendo executados na Rua México. A autarquia está substituindo cerca de 200 metros de tubulações antigas por novas peças.

Já no São Domingos, o programa de troca contínua e modernização da rede de abastecimento está na Rua Agostinho Zanini, com a substituição de 50 metros de tubulação.

“O ‘Água na Torneira’ retira as tubulações velhas, desgastadas, de mais de cinco décadas de uso, e instala novas peças para garantir a segurança no abastecimento para as próximas décadas”, explica o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Desde 2021, o programa “Água na Torneira” já substituiu mais de 42 quilômetros de tubulação em diversos bairros de Americana.

