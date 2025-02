PROGRAMAÇÃO DE FILMES

Período: 27/02/2025 à 05/03/2025

Cinema: MOVIESYSTEM CINEMATOGRÁFICA LTDA – SUM

MOVIESYSTEM CINEMATOGRÁFICA LTDA – SUM – 04.533.831/0011-51

AINDA ESTOU AQUI (IDIOMA ORIGINAL) (AINDA ESTOU AQUI)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: Português, Diretor: Walter Salles, Duração: 02:16:00h, com: Fernanda Torres, Selton

Mello, Fernanda Montenegro

SALA 5

27/02/2025 – Quinta-Feira: 20:30h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 20:30h

01/03/2025 – Sábado: 20:30h

02/03/2025 – Domingo: 20:30h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 20:30h

04/03/2025 – Terça-Feira: 20:30h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 20:30h

CAPITÃO AMÉRICA – ADMIRÁVEL MUNDO NOVO (L) (LEGENDADO) (CAPTAIN AMERICA – BRAVE NEW

WORLD)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: inglês, Diretor: Julius Onah, Duração: 02:00:00h, com: Anthony Mackie, Harrison

Ford, Giancarlo Esposito

SALA 1

27/02/2025 – Quinta-Feira: 21:45h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 21:45h

01/03/2025 – Sábado: 21:45h

02/03/2025 – Domingo: 21:45h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 21:45h

04/03/2025 – Terça-Feira: 21:45h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 21:45h

CAPITÃO AMÉRICA – ADMIRÁVEL MUNDO NOVO (D) (DUBLADO) (CAPTAIN AMERICA – BRAVE NEW

WORLD)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: inglês, Diretor: Julius Onah, Duração: 02:00:00h, com: Anthony Mackie, Harrison

Ford, Giancarlo Esposito

SALA 1

27/02/2025 – Quinta-Feira: 19:15h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 19:15h

01/03/2025 – Sábado: 19:15h

02/03/2025 – Domingo: 19:15h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 19:15h

04/03/2025 – Terça-Feira: 19:15h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 19:15h

SALA 2

27/02/2025 – Quinta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

01/03/2025 – Sábado: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

02/03/2025 – Domingo: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

04/03/2025 – Terça-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 14:30h – 17:00h – 19:30h – 22:00h

SALA 3

27/02/2025 – Quinta-Feira: 21:20h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 21:20h

01/03/2025 – Sábado: 21:20h

02/03/2025 – Domingo: 21:20h

FÉ PARA O IMPOSSÍVEL (IDIOMA ORIGINAL) (FÉ PARA O IMPOSSÍVEL)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: português, Diretor: Ernani Nunes, Duração: 01:40:00h, com: Vanessa Giácomo Dan

Stulbach Júlia Gomes

SALA 5

27/02/2025 – Quinta-Feira: 16:00h – 18:10h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 16:00h – 18:10h





01/03/2025 – Sábado: 16:00h – 18:10h

02/03/2025 – Domingo: 16:00h – 18:10h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 16:00h – 18:10h

04/03/2025 – Terça-Feira: 16:00h – 18:10h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 16:00h – 18:10h

FLOW (D) (DUBLADO) (FLOW)

Ano de Produção: 2025, Idioma: Letão , Diretor: Gints Zilbalodis, Duração: 01:25:00h, com: .

SALA 5

27/02/2025 – Quinta-Feira: 14:00h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 14:00h

01/03/2025 – Sábado: 14:00h

02/03/2025 – Domingo: 14:00h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 14:00h

04/03/2025 – Terça-Feira: 14:00h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 14:00h

O MACACO (D) (DUBLADO) (THE MONKEY)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Oz Perkins, Duração: 01:39:00h, com: Theo James Elijah Wood

Tatiana Maslany

SALA 3

03/03/2025 – Segunda-Feira: 21:20h

04/03/2025 – Terça-Feira: 21:20h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 21:20h

O HOMEM-CÃO (D) (DUBLADO) (DOG MAN)

Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peter Hastings, Duração: 01:39:00h, com: .

SALA 3

27/02/2025 – Quinta-Feira: 14:40h – 16:50h – 19:10h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 14:40h – 16:50h – 19:10h

01/03/2025 – Sábado: 14:40h – 16:50h – 19:10h

02/03/2025 – Domingo: 14:40h – 16:50h – 19:10h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 14:40h – 16:50h – 19:10h

04/03/2025 – Terça-Feira: 14:40h – 16:50h – 19:10h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 14:40h – 16:50h – 19:10h

SALA 4

27/02/2025 – Quinta-Feira: 14:10h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 14:10h

01/03/2025 – Sábado: 14:10h

02/03/2025 – Domingo: 14:10h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 14:10h

04/03/2025 – Terça-Feira: 14:10h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 14:10h

OS RADLEY (D) (DUBLADO) (THE RADLEY)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Euros Lyn, Duração: 01:53:00h, com: Kelly Macdonald, Damian

Lewis, Sophia Di Martino

SALA 1

27/02/2025 – Quinta-Feira: 16:45h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 16:45h

01/03/2025 – Sábado: 16:45h

02/03/2025 – Domingo: 16:45h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 16:45h

04/03/2025 – Terça-Feira: 16:45h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 16:45h

SALA 4

27/02/2025 – Quinta-Feira: 21:30h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 21:30h

01/03/2025 – Sábado: 21:30h

02/03/2025 – Domingo: 21:30h





03/03/2025 – Segunda-Feira: 21:30h

04/03/2025 – Terça-Feira: 21:30h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 21:30h

ÚLTIMO ALVO (D) (DUBLADO) (ABSOLUTION)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Hans Petter Moland, Duração: 01:52:00h, com: Liam Neeson Ron

Perlman Daniel Diemer

SALA 4

27/02/2025 – Quinta-Feira: 16:30h – 19:00h

28/02/2025 – Sexta-Feira: 16:30h – 19:00h

01/03/2025 – Sábado: 16:30h – 19:00h

02/03/2025 – Domingo: 16:30h – 19:00h

03/03/2025 – Segunda-Feira: 16:30h – 19:00h

04/03/2025 – Terça-Feira: 16:30h – 19:00h

05/03/2025 – Quarta-Feira: 16:30h – 19:00h