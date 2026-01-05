Com atividades lúdicas e tecnológicas, programação promete experiências inesquecíveis para crianças, jovens e adultos

O Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial e repleta de atrações para divertir toda a família neste período de férias, com opções de lazer e entretenimento em um ambiente confortável e seguro.

A partir desta sexta-feira, 9/1, os pequenos poderão se divertir no Parque Inflável. A atração estará instalada na Alameda ParkCity, com diversos tipos de brinquedos, como tobogãs, circuito de desafios, entre outros, para animar a criançada.

E entre as novidades, vem aí, um espaço inspirado no ambiente circense e que vai proporcionar aos pequenos diversas atividades gratuitas, como show de mágica, pintura facial, oficinas de malabares, entre outras recreações. As atrações acontecem das 14h às 18h entre os dias 15 de janeiro a 1 de fevereiro, sempre de quinta-feira a domingo, na Praça de Alimentação.

E durante o mês de janeiro, um espaço temático será preparado em frente à loja American Shoes para receber uma atração diferente a cada fim de semana. As atividades acontecem das 14h às 20h.

Nos dias 10 e 11/1, a diversão fica por conta da Aventura Pokémon. Em parceria com a loja Yup Presentes, o evento gratuito promete proporcionar uma experiência nostálgica e interativa para toda a família. Crianças, jovens e adultos terão a oportunidade de vivenciar o universo Pokémon em atividades como trocas de cartas, batalhas de Pokémon e premiações.

As experiências imersivas prosseguem com o Encontro de Fãs de Harry Potter, nos dias 17 e 18/1. Inspirado no universo da saga de bruxos mais amada no mundo, o encontro reúne diversos stands de expositores que trazem produtos oficiais da franquia. O evento também conta com painéis instagramáveis interativos – como para a gravação de vídeos com a famosa “Capa da Invisibilidade” para compartilhar nas redes sociais –, sorteio de prêmios e muito mais.

Ainda, em parceria com a loja Yup Presentes, nos dias 24 e 25/1, haverá um encontro para fotos com o personagem Stitch. A atração contará com oficinas criativas para o entretenimento dos pequenos, como bobbie goods personalizado.

Empreendimento

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, destaca que além das atrações especiais preparadas para o mês de janeiro, o empreendimento tem diversas opções de lazer para reunir e divertir toda a família, como o ParkCity Play, playground gratuito disponível para os pequenos, a loja Happy Kids, com brinquedos e estações de jogos, e o quiosque Stop&Go, com uma frota de mini veículos para as crianças passearem pelo Shopping com muito estilo.

No Top Plush, crianças e adultos podem se divertir e testar a sorte nas diversas máquinas de captura de brindes, como bichinhos de pelúcia. Já o simulador Rilix Coaster VR, localizado na Praça de Alimentação, oferece ao público uma experiência única e divertida de realidade virtual.

Se a ideia é curtir as estreias do cinema, o Grupo Cine tem cinco salas modernas e confortáveis, entre elas duas salas VIP, com os principais filmes da temporada. É só escolher o estilo – aventura, comédia e animação, entre outros -, e aproveitar.

E para aproveitar ainda mais as férias, nada melhor do que experimentar a ampla gastronomia da Praça de Alimentação, com variedade de pratos da culinária brasileira à oriental, grelhados, massas e lanches, além de opções vegetarianas, quiosques de sobremesas, sorvetes, açaí e cafés. Para as famílias com crianças que preferem um ambiente lúdico, há o restaurante Mania de Churrasco, que conta com um playground exclusivo.

“O período de férias é perfeito para aproximar as famílias e o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial, com atrações diferentes e para todos os estilos, com o intuito de proporcionar momentos incríveis e garantir experiências memoráveis ao público”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.