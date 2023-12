Programação de Natal de Nova Odessa começa nesta quarta

Começa nesta quarta-feira (06/12), às 19h, na Praça Central José Gazzetta, a programação do “Um Natal Mais Feliz” 2023 promovida pela Prefeitura de Nova Odessa. Além do lançamento da iluminação decorativa especial da Praça, toda em LED, e da “chegada” do Papai Noel, a programação da primeira noite conta também com uma apresentação dos lindos personagens infantis da Catavento Brasil, que sempre encantam crianças e adultos por onde passam. A primeira noite vai contar ainda com uma apresentação da Melhor Idade.

Mais notícias da cidade e região

A programação especial prossegue até o dia 21 de dezembro, acompanhando o horário especial do Comércio de Nova Odessa. As apresentações no palco da Praça Central vão acontecer sempre de quarta-feira a domingo, a partir das 19h. A programação inclui ainda a recepção das crianças na “Casa do Papai Noel” especialmente montada na Estação Ferroviária, Festival de Food Trucks e Feira de Artesanato, atrás do palco.

Na quinta-feira (07/12), acontece um concerto especial em homenagem às “Divas do Pop” pela Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, mantida pela Prefeitura e sob a regência do maestro Marco Almeida Jr. A Banda apresentará os maiores sucessos das grandes cantoras internacionais, entre elas, Adele, Whitney Houston, Glória Gaynor, Glória Estefan, Edith Piaf, Alícia Keys, Aretha Franklin, entre outras.

Também na quinta-feira, e novamente na sexta-feira (08/12) à noite, acontecem as duas Cantatas de Natal do Colégio Objetivo de Nova Odessa, que costumam atrair centenas de alunos e seus familiares. No sábado (09/12), sobe ao palco o pequeno Bruno Jackson, cover do astro Michael Jackson, e mais um talento local de Nova Odessa (a ser definido). No domingo, fechando a primeira semana da programação, a Praça Central vai sediar o show sertanejo de Felipe Delafiori.

A programação inclui um grande show do cantor Sâmi Rico na noite do dia 16/12, cantatas e apresentações das escolas da cidade e algumas “atrações surpresas”, que serão divulgadas em breve pela Prefeitura em suas redes sociais.

A programação de palco do “Um Natal Mais Feliz” 2023 de Nova Odessa acompanha o horário estendido do Comércio (que abre até mais tarde até o dia 24/12). A iluminação e decorações especiais vão permanecer instaladas na praça – e em outros pontos da cidade – até a virada do ano.

O Festival de Food Trucks e a Feira de Artesanato atrás do palco da Praça Central, com fácil acesso pelas avenidas Carlos Botelho e João Pessoa, vão contar novamente com comerciantes e autônomos de Nova Odessa, todos devidamente cadastrados e autorizados pela Prefeitura.

“A programação anual é a forma que o Município tem de proporcionar momentos de lazer e integração entre famílias e amigos nesta época maravilhosa do ano, além de incentivar os consumidores a comprarem no nosso Comércio, que tem todas as opções de presentes de Natal. Por isso, mesmo em um momento delicado nos repasses de recursos pelos governos do Estado e Federal, não poderíamos deixar de realizar o nosso Natal”, declarou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Acompanhe as notícias e programações culturais da cidade, diariamente, no site (http://www.novaodessa.sp.gov.br/) e redes sociais da Prefeitura (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/), bem como no Instagram do Departamento de Cultura e Turismo (https://www.instagram.com/culturanovaodessa/).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP