O trabalho desenvolvido pela Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de Sumaré, recebeu reconhecimento internacional. As ações dos Programas “Abrindo Portas” e “Inclusão Produtiva” renderam à instituição e sua equipe a Medalha Comemorativa dos 80 anos da Fundação da ONU, concedida pela AUNIPI South America.

A honraria será entregue no dia 22 de novembro, em uma cerimônia oficial em São Paulo, reunindo lideranças e instituições que se destacam na promoção dos Direitos Humanos, da cooperação global e do desenvolvimento social.

Entre os homenageados estão o presidente da Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, Dr. José Dalton Gomes de Moraes, a diretora Lilian Regina Scrocca Menuzzo, e as coordenadoras Mirela Hernandes Cia Medeiros e Cássia Gomide de Matos.

O reconhecimento celebra o impacto positivo dos programas realizados em Sumaré, que têm transformado vidas por meio da inclusão produtiva, capacitação profissional e fortalecimento de vínculos sociais, gerando oportunidades para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade.

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou o significado da homenagem. “Esse prêmio mostra que o trabalho realizado em Sumaré tem alcançado um patamar de excelência e compromisso com as pessoas. É uma conquista coletiva, fruto de uma rede comprometida com a transformação social, com o fortalecimento da dignidade e com o desenvolvimento humano”, afirmou.