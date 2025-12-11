Nova edição acontece no dia 13, a partir das 16h, com oito pets disponíveis para adoção

A partir deste mês, o projeto “Adote um Pet”, iniciativa que incentiva a adoção responsável e fortalece o compromisso do empreendimento com a causa animal, passa a ser realizado aos sábados no Tivoli Shopping, das 16h às 18h.

A primeira edição no novo formato será já neste sábado, dia 13, reunindo tres cães e cinco gatinhos resgatados pela ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste, todos à espera de um lar cheio de amor e responsabilidade.

A mudança tem como propósito ampliar a participação das famílias, que aos finais de semana têm mais disponibilidade para conhecer os animais, conversar com os voluntários e realizar o processo de adoção de forma tranquila e consciente.

“O Adote um Pet é um projeto muito especial e, ao trazermos a ação para os sábados, ampliamos a oportunidade de visitação e reforçamos nosso compromisso com iniciativas que transformam vidas, tanto dos animais quanto das pessoas que os adotam”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Dezembro terá duas edições especiais

Por conta do período natalino, excepcionalmente no mês de dezembro o Tivoli Shopping realizará duas edições consecutivas do Adote um Pet, nos dias 13 e 20. A proposta é unir o espírito solidário do Natal ao propósito do projeto, incentivando famílias a abrirem o coração para a adoção responsável.

A partir de janeiro de 2026 o Adote um Pet volta a ser realizado duas vezes no mês, no segundo e último sábado. É importante ressaltar que todos os pets disponíveis para adoção passam por cuidados veterinários, incluindo vacinação, vermifugação e, sempre que possível, castração.

O Tivoli Shopping oferece estrutura, visibilidade e suporte para que o público conheça os animais e para que as entidades possam realizar entrevistas e orientar adotantes sobre responsabilidades, adaptação e bem-estar. “Essa parceria com a ONG e o CCZ é fundamental. Juntos, conseguimos ampliar o alcance da causa, sensibilizar mais pessoas e proporcionar um novo começo para muitos cães e gatos. É um trabalho construído com carinho, responsabilidade e propósito”, reforça Paula.

Parceira da iniciativa, a Cobasi do Tivoli Shopping oferece suporte aos adotantes, com dicas, orientações e produtos que ajudam no início da jornada com o novo pet. Além disso, quem adota um pet durante a ação ganha um brinde e descontos especiais para aquisição do enxoval do bichinho.

Os interessados em adotar um pet devem apresentar documento com foto, ser maiores de 18 anos e passar por uma breve entrevista, garantindo um processo responsável e seguro para os animais.

🗓️ Serviço

Adote um Pet

📅 Sábado, 13 de dezembro de 2025

🕒 16h às 18h

📍 Em frente a Cobasi | Tivoli Shopping