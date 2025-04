A parceria entre a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Secretaria Municipal de Educação – ambas órgãos da Prefeitura de Nova Odessa – já deu início ao calendário de atividades do Projeto “Anjos da Escola” 2025 junto aos mais de 3.000 alunos do Ensino Fundamental 1 (que atendem a alunos de 6 a 10 anos). O Projeto á tem mais de uma década em Nova Odessa e foi totalmente idealizado e desenvolvido dentro da GCM.

Na última quarta-feira (2), por exemplo, a equipe do “Anjos da Escola” promoveu uma palestra sobre “Cidadania e Preservação do Patrimônio Público” para alunos da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Dante Gazzetta, do Centro da cidade. O tema será trabalhado em seis unidades neste mês. A partir de maio, as palestras serão sobre os riscos do cerol.

A iniciativa vai além da simples ronda escolar diária e da orientação de trânsito aos pais, pois também coloca os agentes municipais no interior das unidades da Rede Municipal de Ensino, falando com alunos sobre temas relevantes – como cidadania, combate ao vandalismo e dano ao patrimônio público e ao bullying.

Ao longo do ano, os patrulheiros que conduzem o projeto vão visitar as 12 escolas da Rede Municipal de Ensino que oferecem o Ensino Fundamental 1. Nestes encontros, são trabalhados temas como as consequências do uso do cerol, as consequências do vandalismo ao patrimônio público e a importância da cidadania.

O Projeto visa aproximar a GCM dos ambientes escolares, para as crianças terem uma referência e crescerem com essa proximidade com os agentes da lei, criando cidadãos mais conscientes. Atualmente, são 5 os agentes nomeados para atuar na iniciativa. São eles os GCMs Straiotto, Goulart, Heidi, Cândido e De Paula.

“A Guarda Civil Municipal, por meio de suas atividades sócio-pedagógicas, atua de forma preventiva, para garantir um ambiente mais seguro e acolhedor nas escolas. Com ações educativas e presença ativa no entorno escolar, o programa reforça a cidadania, fortalece vínculos comunitários e promove a cultura da paz”, explicou o secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti.

“A promoção de ações do Projeto ‘Anjos da Escola’ é muito importante para formar cidadãos conscientes e responsáveis, pois desenvolvem temáticas como cidadania e preservação do patrimônio público com os estudantes, abordando sobre direitos e deveres, incentivando a participação ativa na comunidade, cuidado e valorização de espaços públicos, desenvolvendo assim, um senso de pertencimento e respeito pela cultura local”, apontou Renata Ortiz, coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental da Rede Municipal.

“Trabalhar essas questões em sala de aula também fortalece habilidades como empatia, trabalho em equipe e pensamento crítico. Dessa forma, cultivamos não apenas conhecimento, mas um presente e futuro mais engajado e sustentável”, completou a educadora.