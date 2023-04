Projeto ‘Anjos na Escola’ mantém palestras para alunos em Nova Odessa

Considerada uma relevante ação educativa e preventiva contra atos violentos no interior de unidades escolares, a GCM (Guarda Civil Municipal) mantida pela Prefeitura de Nova Odessa desenvolve na cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Projeto “Anjos da Escola”.

A iniciativa vai além da simples ronda escolar diária e da orientação de trânsito aos pais, pois também coloca os agentes municipais no interior das unidades da Rede Municipal, falando sobre temas relevantes como cidadania, combate ao vandalismo e dano ao patrimônio público e ao bullying.

Na última sexta-feira (14/04), por exemplo, a equipe do programa esteve palestrando para os alunos da EMEFEI (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Vereador Avelino Xavier, o “Poneis”, no Jardim dos Lagos. O comando da GCM já está em contato com todos os diretores de escolas e creches municipais para “preencher” o restante do calendário do 1º semestre.

“Nada substitui a proximidade que os nossos guardas civis municipais têm com toda a comunidade escolar, incluindo alunos, pais de alunos, professores e demais profissionais da Educação. O ‘Anjos da Escola’ é um programa educativo que os nossos agentes municipais desenvolvem dentro das nossas escolas, com as nossas crianças. Este é um projeto que me enche de orgulho”, comentou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Segundo o prefeito, “daqui em diante, vamos intensificar ainda mais a presença da Guarda Civil Municipal dentro das escolas, inclusive com esta atividade (do Programa ‘Anjos da Escola’), que já era realizada antes mesmo dos últimos incidentes que ocorreram em escolas fora da nossa cidade”. “Quero deixar aqui os meus parabéns para todos os guardas civis municipais de Nova Odessa, por mais este importante trabalho”, completou Leitinho.

O Projeto “Anjos da Escola” já tem mais de uma década em Nova Odessa e foi totalmente idealizado e desenvolvido dentro da GCM – que, na época, era dirigida pelo atual secretário municipal de Governo, Robson Paulo. São atendidas desde as creches até os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental – ou seja, todos os 5,1 mil alunos das 25 unidades da Rede Municipal.

As próximas palestras, sobre os perigos do cerol e dos fogos de artifício durante as férias de meio de ano, já estão marcadas para o mês de maio, nas 12 unidades que possuem turmas de 5º ano. O ciclo continua no segundo semestre, provavelmente trabalhando o tema bullying.

“O Projeto visa aproximar a GCM dos ambientes escolares, para as crianças terem uma referência e crescerem com essa proximidade com os agentes da lei, criando cidadãos mais conscientes. E as crianças fazem muitas perguntas, nós temos um excelente resultado com essa interação. É um trabalho muito bonito, muito gratificante”, explicou o GCM Elio Aparecido Straiotto, que está na equipe do “Anjos da Escola” desde o início.

Segundo ele, antes mesmo da atual onda de atos de violência em escolas pelo país, “a Guarda Municipal de Nova Odessa sempre atuou na ronda escolar e na proteção das nossas crianças, tanto através da ronda escolar diária quanto dessa aproximação com os alunos e professores, através do ‘Anjos da Escola'”. Atualmente, são 5 os agentes nomeados para atuar na iniciativa. São eles os GCM Straiotto, Goulart, Heidi, Cândido e, agora, De Paula.

