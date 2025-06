O projeto Bom Samaritano, Assembleia de Deus – Ministério Belém de Americana, dirigida pelo pastor Cláudio Munhoz, fechou as portas recentemente. O Bom Samaritano ajudava dependentes químicos e moradores de rua. Segundo relatos, o encerramento aconteceu ‘de repente’ e chegou até a ser dito que a culpa era do governo Lula.

A igreja já teve uma polêmica (ou escândalo) quando colocaram música sertaneja no culto. Existe até o rumor de que integrantes da igreja estaria desacreditado e com medo de dizimar.

O NM apurou que o projeto deve voltar agora focado na ‘recuperação de vidas’.

Projeto sem site e whatsapp

O NM tentou contato com o site do projeto, mas a página está fora do ar. Existe um número de whatsapp disponível mas não foram retornadas as tentativas de contato até o final da reportagem.

Existe uma denúncia de desvio de R$ 200 mil do caixa do projeto. O local é administrado por um regente da igreja e pelo genro do pastor.

A denúncia aponta que a pessoa que desviou o dinheiro o fez para tentar ir pros EUA. O caso segue dentro da igreja e não houve denúncia à polícia nem investigação. Apenas o projeto foi fechado.

A casa de recuperação

A casa de recuperação Bom Samaritano iniciou o atendimento a pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas em 28 de fevereiro de 1999. Desde então, disponibiliza suporte ao processo de recuperação de usuários, buscando resgatar a cidadania e oferecer novas possibilidades de reabilitação física e psicológica, além da reinserção social e familiar por meio da abstinência de drogas psicoativas e da mudança de estilo de vida.

