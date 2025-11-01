O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou nesta sexta-feira (31), ao lado do prefeito Rafael Piovezan, a obra do Projeto Caminho do Esporte, que contempla a criação do Complexo Esportivo do Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste.

O investimento estadual será de R$ 20 milhões, com contrapartida da Prefeitura, em uma área total de quase 90 mil m², que inclui a piscina em construção no local e que homenageia o nadador barbarense e medalhista olímpico César Cielo. O projeto deve beneficiar cerca de 15 mil pessoas por mês com a oferta de estrutura e modalidades esportivas.

A iniciativa representa um marco para o município, que transforma um antigo desafio em um grande avanço para o esporte, o lazer e a qualidade de vida da população, segundo o prefeito Rafael Piovezan.

“O Parque Araçariguama vai se transformar no Projeto Caminho do Esporte, que vai permitir que cerca de 15 mil pessoas, principalmente crianças em vulnerabilidade, possam ter acesso ao esporte. É isso com o que a gente vem se preocupando, com o investimento significativo na qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

“A autorização dada pelo governador Tarcísio representa um novo capítulo para o esporte de Santa Bárbara d’Oeste. Essa parceria demonstra o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento dos municípios e com a qualidade de vida das pessoas. O Caminho do Esporte é um sonho antigo que agora se torna realidade – um espaço completo, que vai formar atletas, promover saúde e aproximar famílias”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

“O esporte salva vidas, o esporte transforma, o esporte revela talentos. Estamos autorizando aqui um grande empreendimento esportivo, com investimento de R$ 20 milhões do Estado. Para quem gosta do esporte, vamos ter um espaço de alto nível aqui em Santa Bárbara d’Oeste. Tenho certeza que vão ser revelados muitos talentos neste espaço. Tem sido um prazer trabalhar contigo, Rafael”, afirmou o governador Tarcísio.

O anúncio foi feito durante a entrega de 186 moradias de interesse social da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), no Conjunto Roberto Romano.

Estrutura e modalidades

O novo Complexo Esportivo será implantado na área do Parque Araçariguama, local que já conta com estruturas esportivas, o lago e a antiga obra da piscina olímpica, que se tornou um tabu no Município. Fruto de um convênio com o Governo Federal, a construção da piscina está paralisada há quase 15 anos. Agora, ela será transformada em uma piscina semiolímpica.

A nova proposta, elaborada pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, no entanto, amplia o projeto original. No local, haverá quadras de tênis, quadras de areia, academias, pista de caminhada, áreas para ginástica, tênis de mesa e luta, além de cafeteria e lanchonete.

Toda a estrutura do projeto permitirá a implantação de 17 modalidades esportivas no local, oferecendo oportunidades de prática e formação para todas as idades. Entre elas estão condicionamento físico, futsal, atletismo PCD, basquete, pilates, ioga, vôlei, ginástica artística, tênis de mesa, tênis de campo, vôlei de praia, futevôlei, beach tennis, hidroginástica, natação, judô e karatê.

Com o Caminho do Esporte, o Parque Araçariguama será transformado em um dos maiores polos esportivos da região.

O projeto integra ainda o programa municipal QualiVida, consolidando uma política pública voltada à saúde, bem-estar e formação esportiva. A previsão é de que o espaço atenda cerca de 700 pessoas por dia, ultrapassando 15 mil atendimentos mensais entre crianças, jovens, adultos e idosos.

O Município será responsável por importantes intervenções, como o desassoreamento e revitalização do lago, já em andamento, e a construção da nova sede da Secretaria Municipal de Esportes, com toda a estrutura administrativa.

Estrutura do Complexo Esportivo do Parque Araçariguama – Projeto Caminho do Esporte

