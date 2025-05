O projeto de psicologia escolar “Caminhos para o respeito: Diálogos e Ações”, desenvolvido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, para prevenir e combater o bullying nas escolas, chegou esta semana ao Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Anísio Spínola Teixeira, no bairro São Jerônimo. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, foi a primeira a receber o projeto em 2025, implementado de forma piloto no CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, no Jardim da Paz, em 2024.

Os encontros no Ciep vão envolver mais de 190 estudantes de seis turmas do 4° e 5° anos. Os participantes foram convidados a refletir conceitos como respeito, empatia, limites e escuta ativa, por meio de rodas de conversa, atividades pedagógicas e dinâmicas adequadas à faixa etária das crianças.

Os professores da sala também receberam material de apoio para trabalhar a temática com os outros anos, ao longo de 2025. O projeto abraça toda a comunidade escolar, prevendo ainda encontros com equipes de apoio, professores e famílias das crianças e adolescentes.

Prevenção e combate

“A prevenção e o combate ao bullying nas escolas é essencial para a promoção de um ambiente inclusivo, onde todos os estudantes podem desenvolver integralmente seu potencial, e a adoção deste projeto de psicologia escolar é mais uma ação da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para a construção do futuro de respeito que queremos”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Na Emef Paulo Freire, o projeto é voltado a cerca de 140 estudantes dos 8º anos, que, após a trilha de aprendizado, farão intervenções com as outras turmas da escola, agindo como multiplicadores do conhecimento. A iniciativa será ampliada para outras escolas da rede municipal de Educação, conforme a disponibilidade das unidades e dos profissionais.