O Centro Paula Souza (CPS) participa da 23ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) 2025 com 14 projetos de estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Desenvolvidas em 12 unidades diferentes, as pesquisas abordam soluções tecnológicas e sustentáveis, com foco em inovação e impacto social. O evento começou na segunda-feira (24) e segue até esta sexta-feira, dia 28, no campus Butantã, da Universidade de São Paulo (USP).

Os trabalhos abordam temas como inclusão, acessibilidade, saúde, despoluição de água e destinação de resíduos. As Etecs são das cidades de Carapicuíba, Campinas (2), Hortolândia, Itatiba (2), Jundiaí, Limeira, Lorena, Ribeirão Pires, São Paulo (2) e Suzano. Em 11º lugar ficou o projeto da Etec ‘Ferrucio Humberto Gazzetta’, de Nova Odessa, com o tema “Sistema de Comunicação e Monitoramento de Alunos com Crise”, dos alunos Sara Tiffany Santos Machado, Pedro Ferreira Nardele e Arthur Terassi Dantzger. A orientação do projeto foi da professora Gislaine Fernanda Giubbina Araújo e a coorientação, do professor Lucas Serafim Parizotto.

O sistema foi desenvolvido para apoiar alunos com dificuldades de comunicação direta, garantindo um ambiente escolar mais seguro e acolhedor. Suas funcionalidades incluem a notificação de ausência, permitindo que o jovem informe sua localização dentro da escola e solicite auxílio, acionando a coordenação para enviar ajuda em casos de crises emocionais ou emergências físicas. Também há função de denúncia, possibilitando o relato de transgressões, inclusive de forma anônima. Todas as interações são registradas, permitindo o acompanhamento por alunos, familiares e profissionais da saúde, além de oferecer à coordenação um histórico para monitoramento.