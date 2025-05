O vice-prefeito Alessandro Miranda-Mineirinho (PP) participou na segunda-feira (26) de mais uma apresentação especial do projeto de Fanfarras Estudantis da Prefeitura de Nova Odessa. Promovido em parceria pela Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss e pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa beneficia alunos dos 5º anos das EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) de período integral. A apresentação desta semana aconteceu na EMEB Professora Alzira Ferreira Delegá, no Green Village, e foi aberta a toda a comunidade escolar.

“A música tem o poder de mudar vidas. A fanfarra da escola é muito mais do que só música, ela traz muitos benefícios para os estudantes. Participar de fanfarra ajuda no aprendizado, melhora a convivência com os colegas, ensina disciplina e ainda dá espaço para a criatividade e a expressão artística. Os alunos aprendem a tocar instrumentos, a trabalhar em equipe, ganham mais confiança e se sentem parte de algo maior. Tudo isso fortalece o sentimento de comunidade e contribui para que eles se tornem pessoas mais seguras, responsáveis e participativas”, afirmou Mineirinho.

“Em resumo, a fanfarra é uma atividade que ajuda no crescimento pessoal, social e emocional dos nossos alunos, de um jeito divertido e muito educativo”, acrescentou a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal, Renata Ortiz de Camargo.

Criado em 2003 pela professora Salime Abdo, o projeto beneficia cerca de 250 alunos por ano. Ou seja, em 22 anos, mais de 5.000 alunos da Rede Municipal já passaram pelas fanfarras. A iniciativa foi idealizada e conduzida pelos músicos e professores Marcelo Lopes e Adailton José – e, mais recente, também por Evandro Neves –, todos da Banda Sinfônica Municipal.

Atualmente, estão ativas as corporações das EMEBs Professora Alzira Ferreira Delegá, Professora Almerinda Delegá Delben, Professora Augustina Adamson Paiva e EMEB Paulo Azenha.

Apresentação

A apresentação no Green Village foi um sucesso de público e crítica. “A gente sabe o poder da música na vida das crianças e na própria Educação, porque trabalha vários aspectos, não só a questão a questão musical, mas outros que influenciam até na própria aprendizagem. Assistirmos à apresentação de hoje é motivo para a gente se alegrar demais. Um projeto que é a marca de Nova Odessa, estou satisfeitíssimo pelo que aconteceu aqui nesta noite”, afirmou o diretor da Unidade, Adelino Nery da Silva.

Para dona Angela, mãe de duas filhas alunas da EMEB Alzira, a apresentação foi “simplesmente linda”. “Eu amo a fanfarra da escola. Se vocês tiverem a oportunidade de colocar seus filhos na EMEB Alzira para participar da fanfarra, é um projeto maravilhoso”, afirmou.

A aluna Aluna Laura Bugatti, do 5º Ano B, adorou. “Eu acho muito legal participar da fanfarra. É muito bom, porque aprendi tocar instrumentos. Eu acho que futuramente eu posso ir mais para a área profissional (da Música)”, garantiu. “Eu amo participar da fanfarra, e acho que esse projeto é muito importante para todas as crianças”, finalizou a colega Laura Farias, do 5º A.