Funcionamento desde 2023 em um bloco da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica, antigo CMEI) Maria José Flauzino, no Jardim São Jorge, a unidade de Nova Odessa do Projeto Cozinhalimento, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, vai receber um incremento de R$ 100 mil nas verbas para uso exclusivo nos cursos gratuitos de capacitação de moradores de Nova Odessa na área de Gastronomia.

É o que ficou acordado numa reunião do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Antonio Teixeira, com o coordenador da Codeagro (Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios) e gestor do próprio Programa Cozinhalimento, Diogenes Kassaoka, o assessor parlamentar Kiko Danieletto, do gabinete do deputado estadual Itamar Borges, e a nutricionista da Prefeitura, Juliana Pissaia Savitsky.

“A unidade do programa em Nova Odessa é uma das que estão tendo maior sucesso de o todo o Estado. O coordenador nos garantiu essa verba de R$ 100 mil, e todos elogiaram bastante o trabalho que estamos fazendo, na pessoa da doutora Juliana. Com esse recurso, podemos ampliar a frequência dos cursos e, assim, atender a mais moradores de Nova Odessa”, comentou o secretário.

A unidade local do Cozinhalimento foi inaugurada em março de 2023 na EMEB Maria José Flauzino, no Jardim São Jorge. Trata-se de uma parceria da Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.

A cozinha modelo e sala de aula oferece cursos e capacitações rápidas gratuitas na área de alimentação e culinária para moradores da cidade. Os workshops incluem sempre aula teórica e prática no mesmo dia, garantindo a abrangência do aprendizado e dando ao cidadão a possibilidade e adquirir uma nova forma de geração de renda.

Certificados

Todos os participantes recebem certificados específicos de cada curso, além de apostila e um livro contendo todas as receitas que eles fazem durante as aulas – entre outras que o livro disponibiliza. A iniciativa já formou mais de 550 pessoas desde sua implantação em Nova Odessa.

Segundo Juliana, durante os cursos, “as equipes da Prefeitura e da Casa da Agricultura promovem sempre aulas teóricas e práticas dinâmicas e divertidas” para os beneficiados, que sempre “põe a mão na massa”, produzem e provam os próprios pratos aprendidos. Todos os participantes recebem certificados específicos de cada curso, além de apostila e um livro contendo todas as receitas que eles fazem durante as aulas – entre outras que o livro disponibiliza.

As inscrições são divulgadas sempre que há um novo curso programado, nos canais oficiais da Prefeitura de Nova Odessa, disponíveis em https://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.