Parceria entre o Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa e o curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana), o Projeto “De Onde Vem?” apresentou nos meses de abril e maio as origens e vantagens do ovo a 320 alunos de três Escolas Municipais de Educação Básica. Conheceram esta importante fonte de proteínas os estudantes das EMEBs Professora Apparecida Rodrigues Prata e Professora Augustina Adamson Paiva, ambas do Jardim São Francisco, e Professora Walderez Gazzetta, do Jardim Planalto.

Além da “aula” sobre o ingrediente, o projeto também promove experiências práticas, na forma de oficinas culinárias nas quais as próprias crianças utilizam o ovo em receitas fáceis, nutritivas e saborosas.

O projeto é desenvolvido pelos estagiários Beatriz Fontana do Vale, Felipe Fierz Mota e Silvia Gomes Almeida Moreira, sob a supervisão da idealizadora do projeto, a nutricionista Juliana Pissaia Savitsky, da “Merenda Escolar” da Prefeitura, e orientação da nutricionista Camila Frederico e da professora Joseane Nobre.

“A atividade teve como objetivo ensinar às crianças sobre a origem do ovo, apresentando de forma didática e acessível todo o percurso que o alimento percorre, desde a produção na granja até os cuidados e processos que garantem sua chegada segura e de qualidade à mesa das famílias”, explicou Juliana – que é doutora em Nutrição.

O projeto incluiu elementos simbólicos, como uma galinha feita de papelão, ovos cozidos e uma cesta com palha representando o ninho, tornando o conteúdo mais visual e envolvente. Para facilitar a compreensão, os alunos foram convidados a participar ativamente da dinâmica, assumindo o papel de “fazendeiros” e encenando os diferentes momentos da linha do tempo do ovo.

A proposta permitiu que as crianças vivenciassem, de maneira prática e divertida, o caminho percorrido pelo alimento, promovendo o aprendizado sobre sua origem, os cuidados necessários e a importância de valorizá-lo na alimentação diária.

Oficina culinária

Para complementar a ação, foi realizada uma oficina culinária com o objetivo de fortalecer a Educação Nutricional no ambiente escolar, oferecendo informações sobre a origem dos alimentos e suas diversas formas de preparo e consumo. O foco foi destacar a relevância do ovo na alimentação diária, especialmente o ovo em pó amplamente utilizado na Merenda Escolar, incentivando a construção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância.

“Para consolidar o aprendizado, os alunos participaram ativamente do preparo de uma receita de ovo mexido com legumes. A oficina foi conduzida de forma prática e interativa, permitindo que as crianças se envolvessem em todas as etapas do processo, desde o manuseio dos ingredientes até a finalização do prato. A proposta proporcionou um momento lúdico e educativo, reforçando o valor nutricional do ovo e dos legumes, além de despertar o interesse pelos alimentos de maneira positiva”, acrescentou a profissional.

Ao final, as crianças puderam avaliar o resultado em um formulário digital, com as opções “Gostei”, “Mais ou Menos” e “Não gostei”. Além de proporcionar uma experiência prática e divertida na cozinha, a ação buscou incentivar os alunos a incorporarem o ovo de maneira criativa e saborosa em suas rotinas alimentares, ressaltando os benefícios desse alimento no fortalecimento de hábitos alimentares saudáveis.