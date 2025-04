Em viagem oficial a Brasília, o prefeito de Nova Odessa e presidente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), apresentou ao MME (Ministério das Minas e Energia) o projeto da futura Central Regional de Processamento Término de Resíduos, que vai transformar a parcela do lixo comum que não pode ser reciclada em energia elétrica.

A reunião de trabalho no Ministério aconteceu na terça-feira (22/05/2025). Além do prefeito Leitinho, estavam presentes Thiago Barral Ferreira, secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, Maurício Baroni, ex-presidente do Consórcio, e o engenheiro Antônio Bolagnase, responsável pelo projeto – além de técnicos do Ministério.

A previsão é que a Central, que será construída em Nova Odessa com um investimento privado estimado em R$ 800 milhões atualmente, gere 160 mil MWh ao ano de energia elétrica, o suficiente para abastecer quase metade da população da região.

Além disso, o projeto é ambientalmente sustentável: quando a estiver em plena operação, os municípios deixarão de produzir pelo menos 478 mil toneladas/ano de gás carbônico (CO2), equivalente ao volume de lixo que chega aos aterros sanitários da região.

A Central de Tratamento de Resíduos Consimares recebeu em 2023 o certificado de economia circular e empreendimento de baixo carbono concedido pela LCBA (Low Carbon Business Action) da União Europeia. O futuro empreendimento também já possui licença prévia da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

“Temos pronto e licenciado esse projeto maravilhoso de uma usina para o processamento térmico do lixo das sete cidades do Consórcio. Hoje, esse lixo é levado para aterros e contaminam o solo. Mas temos essa tecnologia de ponta já disponível, que vai nos ajudar a dar a destinação dos resíduos para o lugar certo e ainda gerar energia. Transformar resíduos em energia é investir em um futuro mais limpo, sustentável e inteligente. Foi muito importante apresentarmos esse projeto para o Ministério das Minas e Energia”, afirmou Leitinho após o produtivo encontro.

“O Consimares deu um passo decisivo rumo a uma nova era na gestão de resíduos sólidos urbanos, ao apresentarmos no Ministério de Minas e Energia a proposta de tratamento de resíduos com geração de energia para os municípios consorciados. A iniciativa busca substituir os aterros sanitários por uma solução sustentável e inovadora, com reaproveitamento energético dos rejeitos dos resíduos. O futuro da nossa região passa pela inovação, pela sustentabilidade e pela união dos municípios”, acrescentou Ravagnani.

Consimares

Fundado há 16 anos em Nova Odessa, o Consimares foi criado para viabilizar soluções conjuntas para a destinação do lixo na região. As sete cidades que integram o órgão atualmente são Nova Odessa (sede), Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Juntas, eles possuem mais de 1 milhão de habitantes e produzem cerca de 700 toneladas ao dia de lixo comum. Uma pequena parcela é reciclada, mas a maior parte acaba aterrada.

Leitinho destacou novamente o papel essencial do Consimares na efetivação de ações regionais visando a diminuição do volume de lixo destinado atualmente para aterros, o aumento dos índices de reciclagem e a viabilização da ultramoderna Central de Processamento Término de Resíduos que vai transformar o que não pode ser reciclado em energia elétrica.

“Esse consórcio engloba 7 cidades, que fazem esse trabalho muito importante na questão da destinação do lixo e da Coleta Seletiva aqui na nossa região. Assumi a presidência do Consimares no início do ano para ampliarmos ainda mais esse trabalho em defesa do Meio Ambiente e de um futuro mais sustentável para nós e nossos filhos e netos”, afirmou recentemente o perfeito de Nova Odessa.