Cerca de 20 alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Comendador Emílio Romi, participaram nesta terça-feira (29), do “Conheça o DAE”, projeto promovido pelo Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste que trata da conscientização, conhecimento e prestação de contas sobre as ações de melhorias constantes realizadas pela autarquia.

Na ocasião, os estudantes, acompanhados pelos professores, visitaram os locais de responsabilidade do DAE, como um dos mananciais do município, a represa São Luiz; a Estação Elevatória Santa Alice (Represinha), que é o ponto de captação de água para o abastecimento público; a Estação de Tratamento de Água (ETA II) e a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Toledos II.

Além de conhecerem o funcionamento de cada um desses pontos do Departamento, os estudantes puderam realizar o plantio de 40 mudas de árvores às margens da represa São Luiz. Parte das plantas foram produzidas pelos próprios alunos que participam do projeto interno da escola, denominado de “Refloresta”.

Com a coordenação das Diretorias de Gestão Ambiental e de Gestão de Recursos Hídricos da autarquia, o projeto “Conheça o DAE” visa levar conhecimento dos serviços de água, esgotamento sanitário e de preservação das nascentes, mananciais e matas ciliares.