Projeto "Doce Equilíbrio" alerta pacientes com diabetes na ESF São José

A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro São José promoveu, nesta terça-feira (24), mais uma atividade do projeto “Doce Equilíbrio: juntos pelo equilíbrio, juntos pela vida”, que oferece apoio contínuo a pessoas com diabetes. A palestra foi conduzida pela nutricionista Renata Liberalesso Tim Martins, com orientações sobre como conviver com a doença de forma mais saudável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O encontro abordou os principais desafios do dia a dia de quem convive com o diabetes, como o planejamento alimentar, o uso correto de medicação, a prática de atividade física, o estímulo ao autocuidado e a importância das escolhas conscientes para o controle da glicemia.

Importância do projeto

“A proposta é levar informação de forma acessível, acolhedora e prática, permitindo que os pacientes compreendam melhor o que é o diabetes e como podem ter mais qualidade de vida por meio de escolhas conscientes e equilibradas”, explicou a nutricionista.

“Quando o paciente é bem informado e sente que não está sozinho, ele passa a cuidar melhor de si mesmo. É esse vínculo entre equipe e comunidade que torna a atenção básica um dos pilares mais potentes do SUS”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Segundo o Ministério da Saúde, o diabetes está entre as principais causas de internações por complicações evitáveis, como infecções, amputações e insuficiência renal. Nesse cenário, o trabalho das unidades básicas é essencial para a detecção precoce, o acompanhamento contínuo e a prevenção de agravamentos.

O projeto “Doce Equilíbrio” propõe uma abordagem ampliada na Atenção Básica, que reconhece o paciente como protagonista do processo terapêutico. Além do conteúdo técnico, os encontros quinzenais buscam fortalecer o vínculo entre usuários e equipe de saúde, valorizando o cuidado humanizado, a escuta ativa e o apoio à adesão ao tratamento.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento