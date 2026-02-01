O projeto EnvelheSer, desenvolvido pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realiza atividades voltadas à promoção do envelhecimento ativo, saudável e participativo da população idosa. A iniciativa atende diferentes regiões da cidade e mantém grupos abertos para novos participantes ao longo de 2026.

As ações ocorrem nos territórios dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além de praças públicas e centros esportivos municipais, no âmbito da Proteção Social Básica.

Na região da Praia Azul, as atividades são desenvolvidas no SCFV da Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM), com encontros às terças e quintas-feiras. Atualmente, o grupo reúne cerca de 70 participantes.

Na manhã desta quinta-feira (29), o professor Jean Felipe conduziu uma atividade com foco na qualidade de vida, abordando temas como cuidados com a saúde, alimentação equilibrada e a importância da prática regular de exercícios físicos para a manutenção da autonomia nas atividades diárias. Segundo ele, a proposta considera a pessoa idosa sob o aspecto biopsicossocial, indo além da dimensão biológica.

Projeto

O projeto integra o Pró 60+ – Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e de Proteção e Defesa de seus Direitos, sendo financiado com recursos provenientes da destinação do Imposto de Renda ao Fundo da Pessoa Idosa.

Com o tema “EnvelheSer: porque viver bem é um direito em qualquer idade”, a iniciativa promove oficinas temáticas, rodas de conversa, atividades físicas adaptadas, momentos de lazer, passeios, ações intergeracionais e campanhas de valorização da pessoa idosa.

Participantes relatam impactos positivos das atividades. Demerval Dourado, de 81 anos, destaca a mudança de hábitos após ingressar no projeto. “Eu tinha uma rotina sedentária e não praticava atividades físicas. Com o projeto, passei a me movimentar mais e me sinto com mais disposição”, afirmou.

Maria Zilda Baggio, de 75 anos, ressalta a importância da convivência social. “Eu estava me sentindo sozinha, e as atividades e a integração com o grupo contribuíram para melhorar meu bem-estar”, relatou.

As ações contam com a participação de profissionais da rede socioassistencial, incluindo a gerontóloga Mayne Patrício Malagutti, do setor de políticas públicas para pessoas idosas da SASDH, a coordenadora do SCFV da APAM da Praia Azul, Caroline Ardrim, além de equipes do SCFV e da Prefeitura.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o projeto tem como objetivo ampliar o acesso da população idosa a atividades gratuitas voltadas à saúde, ao convívio social e à prevenção do isolamento. Ela também destacou a importância da destinação do Imposto de Renda para o fortalecimento de ações voltadas a crianças, adolescentes e pessoas idosas no município.

Inscrições

As inscrições para pessoas com 60 anos ou mais podem ser feitas pelo link https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=projeto-envelheser ou presencialmente nos seguintes locais:

Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)

Endereço: Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul

Telefone: (19) 98964-1431

Casa de Dom Bosco

Endereço: Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3406-1147 / (19) 99615-3271

Cruzada das Senhoras Católicas

Endereço: Rua Cruz e Souza, 30 – Antônio Zanaga

Telefone: (19) 3601-6915

Cruzada das Senhoras Católicas

Endereço: Rua do Botafogo, 131, casa A – Jardim Guanabara

Telefone: (19) 3461-1657

Diaconia São Judas Tadeu

Endereço: Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

Telefone: (19) 3407-6446

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescente de Americana (SOMA)

Endereço: Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

Telefone: (19) 3468-6605 / 98164-4222

Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA)

Endereço: Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3407-5128 / (19) 3407-5257