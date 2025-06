No último dia 13, o Projeto Cozinhalimento de Nova Odessa – uma iniciativa da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado – realizou mais um workshop gratuito, desta vez sobre a produção de empadão, salgados e massas versáteis para produção artesanal, venda e geração de renda. Participaram 30 pessoas, que se inscreverem previamente para o curso teórico e prático de meio período na área de Gastronomia.

Segundo a nutricionista do Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura e responsável pelo Projeto Cozinhalimento, Juliana Pissaia Savitsky, os cursos sempre têm início com aulas teóricas sobre boas práticas de manipulação de alimentos, organização do “mise in place”, função dos utensílios e equipamentos usados na panificação.

Também são distribuídas apostilas coloridas com todas as receitas e dicas e cada participante recebe o certificado do curso. Além de Juliana, o curso foi ministrado pelas demais integrantes da equipe, formada por Solange Moda, Soraia Cruz Ramos Eiroa, Kelia Lopez e Camila Frederico.

Neste curso do dia 13/06, foram desenvolvidas receitas versáteis, como empadão de frango com massas diferentes, massa básica para fazer salgados como esfirra aberta e fechada, enroladinho, pão de batata, pão tortano e mine empadinhas.

“Em seguida, os alunos recebem uma aula de decoração e organização de mesa e formas de apresentação de venda, nas quais os produtos são porcionados e acondicionados em embalagens descartáveis, demostrando as várias maneiras de vender tanto uma torta inteira quanto porcionada em fatias”, acrescentou a doutora em Nutrição.

Atividade

A atividade do Projeto Cozinhalimento acontecem sempre em meio período na cozinha modelo do projeto, que fica na EMEB Maria José Flauzino, no Jardim São Jorge. O Município disponibiliza todo o material didático e os ingredientes necessários para o preparo das receitas.

Com mais 30 participantes, o total chegou assim a 580 moradores capacitados para empreender na área de Gastronomia desde a inauguração do projeto, em 2023. Podem participar pessoas a partir dos 16 anos, que devem realizar a inscrição com antecedência, sempre que divulgado pela Prefeitura, no Setor de Merenda Escolar, das 8h às 11h e das 13h às 15h. O setor está situado na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, nº 150, no Centro – ao lado da Farmácia Central e do Alto Custo.

Trata-se de uma parceria da Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo. “A proposta dos cursos gratuitos do Cozinhalimento é incentivar o empreendedorismo e oferecer novas oportunidades de geração de renda para as famílias”, destacou a nutricionista Juliana Pissaia Savitsky.

Para ficar por dentro das novidades, os interessados podem seguir a página do Cozinhalimento no Instagram (@cozinhalimentonovaodessa) e o site e redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa – www.novaodessa.sp.gov.br, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.