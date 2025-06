Projeto Gota d’Água de Santa Bárbara tem participação de 520 alunos

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu, na sexta-feira (27), as atividades do primeiro semestre de 2025 do Projeto Gota d’Água. Realizado no Museu da Água, o projeto contou com a participação de 520 alunos e 39 professores, distribuídos em 23 turmas de oito escolas das redes estadual e particular de ensino, envolvendo estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio.

O encerramento das atividades teve a presença dos alunos do 6º ano do Colégio Ideal, que participaram de ações de conscientização sobre os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, além de atividades voltadas à preservação da fauna, da flora e dos recursos hídricos. A programação incluiu dinâmicas de reconhecimento de espécies de plantas e animais, com ênfase na importância da conservação ambiental.

Como parte da programação anual, as escolas participantes foram convidadas a desenvolver trabalhos com o tema “Água: Guardiã da Biodiversidade”, em diferentes formatos, como desenhos, vídeos ou podcasts. As produções serão inscritas no Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”, promovido pelo Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), parceiro do DAE na iniciativa. O objetivo é fomentar práticas educacionais voltadas à preservação do meio ambiente.

Para o segundo semestre, o DAE prevê o atendimento de mais 11 turmas, dando continuidade às ações de educação ambiental e sensibilização para o uso consciente da água.

