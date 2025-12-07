O projeto Mama Nenê na Creche, desenvolvido pela Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Educação e de Saúde, deu início esta semana às orientações finais agendadas para 2025. Os encontros são destinados a familiares de crianças ingressantes nas vagas de creche oferecidas pela rede municipal em 2026. Nesta quinta-feira (4), 44 responsáveis por crianças que serão atendidas nas creches Anajá e Chuí e nas Casas da Criança Araúna, Graúna e Tahira compareceram ao encontro, realizado no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, na Cidade Jardim.

A iniciativa, voltada a educadores e familiares, promove e incentiva o aleitamento materno para um desenvolvimento saudável dos bebês. As orientações incluem noções sobre alimentação, boas práticas parentais e processo de adaptação da criança à unidade escolar.

No dia 9, a atividade será realizada no CIEP Professor Anísio Spínola Teixeira, destinada a familiares de crianças da região do bairro São Jerônimo. O terceiro encontro de dezembro está marcado para o dia 10, no auditório da Faculdade de Americana (FAM), com previsão de mais de 200 familiares presentes.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou o papel do projeto no desenvolvimento saudável das crianças. “A integração entre as secretarias da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi aprimora nossas respostas às necessidades familiares. Na Educação Infantil, o cuidar e o educar são práticas cotidianas, e a participação ativa dos familiares aprofunda a compreensão do processo de adaptação da criança a esta nova jornada, que é o início da vida escolar”, declarou.

Os responsáveis por crianças matriculadas nas creches para o ano letivo de 2026 são chamados a participar dos encontros, realizados em diferentes regiões do município, de forma a contemplar todo o território. Familiares que não puderem estar presentes devem justificar a ausência e participar da próxima turma.