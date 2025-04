O projeto Nascente Musical chega a Americana em junho com uma proposta gratuita de formação musical para artistas emergentes, da criação à apresentação ao vivo. A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. A iniciativa idealizada pelo produtor Caio Furtacor alia profissionalização e compromisso cultural, oferecendo três etapas de desenvolvimento para que músicos tenham apoio ao compor, gravar, lançar e apresentar suas músicas.

“Oferecer subsídios, qualificação e apoio aos artistas locais é um dos principais benefícios da PNAB, e o município de Americana, sob a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, abraçou esta oportunidade e distribuiu R$ 1,7 milhão para o fomento cultural”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A primeira etapa do projeto é composta por quatro oficinas gratuitas e abertas ao público, ministradas por profissionais da área, com temas como expressão vocal e performance, composição musical, produção musical, registro artístico e lançamentos:

– 07/06: “Expressão Vocal e Performance”, com Odara, cantora, compositora e produtora musical e solista em orquestras, e Ber Neves, mestra pela Unicamp e especialista em voz e gênero;

– 14/06: “Composição Musical”, com Guilherme Mauad, guitarrista, maestro e regente da Americana Jazz Big Band, e Caio Furtacor, produtor executivo, coordenador do projeto, multi-instrumentista e cantor;

– 21/06: “Produção Musical”, com Lucas Giovanni, produtor musical e dono do Estúdio Pináculo, e Caio Furtacor;

– 28/06: “Registro Artístico e Lançamento”, com Henrique Roncoletta, fundador da Marã Música e do selo Maxilar, com mais de 20 anos de experiência no mercado fonográfico.

Menores de 16 anos podem participar mediante a presença de um responsável. As inscrições devem ser feitas, a partir do dia 25 de abril, por meio do link bento.me/nascentemusical.

Segunda etapa

Na segunda etapa do projeto, quatro artistas (solo ou em duplas) serão selecionados para mentorias individuais, com acompanhamento personalizado para o desenvolvimento de suas composições e início de carreira. Os participantes terão acesso a sessões de gravação em estúdio profissional e preparação para performances ao vivo. Nesta fase, apenas músicos maiores de 18 anos podem se inscrever para as mentorias.

A terceira e última etapa de desenvolvimento prevê a realização de um espetáculo de encerramento para que os artistas participantes apresentem ao público o resultado do processo formativo. O projeto prioriza artistas PCDs, negros, LGBTQIAPN+, pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

A proposta busca oferecer alternativas para desafios como falta de acesso a estúdios, dificuldades financeiras e poucas oportunidades de apresentação, promovendo inclusão e valorização da produção artística local.

O projeto cultural Nascente Musical é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e foi selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção de Caio Furtacor.