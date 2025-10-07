Entidade filantrópica atua com ações educativas, culturais e sociais voltadas a crianças, jovens, idosos e famílias em vulnerabilidade

A Câmara Municipal de Nova Odessa aprovou por unanimidade, durante a sessão ordinária desta segunda-feira (6), o Projeto de Lei nº 51/2025, de autoria do presidente do Legislativo, vereador Oséias Jorge (PSD) A proposta reconhece como de utilidade pública municipal a Associação dos Oratórios Canossianos do Brasil, entidade que mantém filial no município e é responsável por relevantes ações sociais voltadas a crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Com a nova lei, a associação passa a integrar o rol de instituições reconhecidas oficialmente pelo município por seus serviços de interesse público, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.945/2003, que regulamenta o título de utilidade pública em Nova Odessa.

A Associação dos Oratórios Canossianos do Brasil é uma organização civil, beneficente e filantrópica, fundada em 2015 pelos Religiosos Filhos da Caridade Canossianos. Sem fins lucrativos, desenvolve atividades educativas, culturais, esportivas e de convivência comunitária, especialmente através do Oratório Canossiano Santa Josefina Bakhita, localizado no Jardim Alvorada. Entre os projetos em andamento estão oficinas de capoeira, judô, artes marciais, costura, inglês e atividades recreativas voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Reconhecimento

“A entidade realiza um trabalho exemplar, oferecendo acolhimento, orientação e oportunidades de desenvolvimento a centenas de famílias. O reconhecimento de utilidade pública é uma forma de o Poder Legislativo valorizar e apoiar o compromisso social da Associação, que contribui diretamente para a formação cidadã e a proteção de crianças e adolescentes em nossa cidade”, afirmou o parlamentar.

Com a aprovação unânime, o PL segue para sanção do Poder Executivo e posterior publicação.