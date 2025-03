O PSB (Partido Socialista Brasileiro) vai eleger sua nova direção em Americana no próximo sábado.

O comando do partido deve seguir com o ex-vereador Pedro Salvador e com o ex-secretário de Educação Herb Carlini.

A grande liderança do partido para a região segue sendo o deputado federal e ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete, que deve ser candidato à reeleição no ano que vem.

O evento vai acontecer na Câmara de Americana. O PSB não elegeu vereador na eleição passada e teve o Pastor Aílton como candidato a vice na chapa do PDT- Giovana Fortunato.

PSB com candidato a estadual?

Vem mais um Tebaldi candidato em Americana? O radialista e fucionário Max Tebaldi começou a usar as redes sociais para divulgar seu nome em Americana, Limeira e Campinas.

