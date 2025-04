O PSB de Santa Bárbara começou a se reorganizar para as eleições de 2026 e 2028 tendo como foco inicial a juventude. O partido foi mal na última eleição depois de ter como nomes fortes nos últimos anos os ex-vereadores Dr José (Podemos) e Carlão Motorista (aposentado da política).

João Spada (presidente da Juventude Socialista Brasileira de Santa Bárbara d’Oeste), e a Thaís, presidente municipal do PSB, estiveram em São Paulo participando do Congresso Estadual do partido e do Congresso da Juventude.

Com muito orgulho, a chapa da Thaís saiu vitoriosa, fortalecendo ainda mais a representação de Santa Bárbara no partido a nível estadual.

“Foi um dia de grandes debates, troca de ideias e reafirmação do nosso compromisso com a democracia e a renovação política”, destacou Spada.

Futuro do PSB na cidade

A empresária e assessora Thaís é vista no meio político da cidade como uma força muito grande para a próxima eleição de vereador.

Mas o partido precisa de muitos nomes (ao menos 15 a 20) para ter uma chapa competitiva e ter representatividade no parlamento local.

