PSD deve ter 3 vereadores buscando reeleição

O PSD deve ter 3 dos atuais vereadores

buscando um novo mandato- reeleição- em Americana este ano. Os nomes ainda precisam ser confirmados esta semana, mas o campeão de votos Jr Dias já confirmou a saída do MDB e a ida para o PSD.

Leia + sobre política regional

O ex-tucano Lucas Leoncine também deve ‘aderir’ à nova legenda. Ligado ao Comércio (Acia) e outros espaços centrais da cidade, ele trabalha para aumentar a votação.

Novato como Leoncine, Fernando da Farmácia deixou o PTB (que se transformou em PRD) e migrou para o PSD.

Único vereador e principal candidato da região da Cidade Jardim, Fernando apareceu bem em pesquisas no ano passado e tem a expectativa de ser um dos mais votados da cidade este ano.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP