A Executiva Nacional do PSDB deu aval, nesta terça-feira (29), ao processo de fusão com o Podemos, que deve ser concluído até junho, na convenção nacional da legenda.

O último candidato mais forte da região pelo partido foi Rafael Macris em 2020, quando ficou em 3o lugar na eleição municipal em Americana com 20 mil votos.

O novo partido deve seguir com o número 20, aposentando o 45 que marcou muito os paulistas.

Já o programa partidário da agremiação deve preservar o “legado” tucano do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a social-democracia como linha ideológica.

Uma ala do PSDB, liderada pelo ex-vereador Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas, resiste às mudanças e enviou um abaixo-assinado com 111 assinaturas para a executiva partidária.

PSDB tem menos deputados

Como o Podemos conta com 20 deputados (contra 13 do PSDB), o partido tem a prerrogativa de escolher o número.

O processo seria, na verdade, uma incorporação, mas o termo fusão está sendo usado para evitar melindres com os tucanos.

