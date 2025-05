O PSG (Paris Saint German) não tomou conhecimento da Inter de Milão (ITA) e conquistou seu primeiro título de Champions League com uma goleada histórica na noite deste sábado em Munique (Alemanha).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O jovem Desiré Doué foi o destaque da partida com 2 gols para os franceses. O primeiro tempo terminou 2 a 0 com gols de Doué e do marroquino Hakimi, que abriu o caminho para a goleada.

O segundo tempo começou com o time italiano tentando reduzir a vantagem e voltar para o jogo.

O terceiro veio antes dos 20′. Em mais um contra-ataque mortal, Dembélé deu ótimo passe de calcanhar para Vitinha, que arrancou e serviu Doué, o nome da final, para fazer mais um.

Para fechar a goleada, o Paris ainda fez mais dois. Primeiro Kvaratskhelia foi acionado em velocidade e dessa vez não perdoou: 4 a 0. Depois, já aos 41′, Mayulu tabelou com Barcola e fez o quinto da goleada histórica.

Projeto do PSG

O Paris, que tanto investiu em Neymar, Messi e Mbappe, chegou ao título com um time sem figurões. O destaque de peso do time é o técnico espanhol Luís Enrique.

Leia + Sobre todos os Esportes