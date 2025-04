O psicólogo influencer Bruno Soalheiro morreu esta semana e chocou toda a comunidade que está nas redes sociais e trata com saúde mental e psicologia.

Psicólogos das redes sociais lamentaram a morte de Bruno e fizeram alerta aos demais profissionais para cuidarem da saúde mental.

O Conselho Federal de Psicologia publicou uma nota de pesar pela morte de Bruno Soalheiro.

Abaixo a Nota do conselho regional de Minas Gerais

O Conselho Regional de Psicologia – Minas Gerais (CRP-MG) vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do psicólogo Bruno Soalheiro, ocorrido no último dia 10 de abril, em Governador Valadares (MG).

Neste momento de grande dor, se solidariza com familiares, amigas(os) e pessoas que com ele conviveram nas esferas profissional e pessoal, rendendo homenagens ao trabalho realizado. Ao reconhecer a perda irreparável que estão enfrentando, o CRP-MG deseja que encontrem conforto e serenidade para que, ao entrar em contato com seus sentimentos, possam descobrir um lugar para a saudade.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2025

XVII Plenário do Conselho Regional de Psicologia – Minas Gerais

Nota do perfil de Bruno Soalheiro

Nos despedimos de alguém que não foi apenas um nome, mas uma presença transformadora na vida de tantos.

Bruno Soalheiro nos ensinou que é possível viver da Psicologia com ética, coragem e verdade.

E é assim que ele seguirá vivo em nós: através de tudo o que construiu, ensinou e inspirou.

🌻 Obrigado por tanto, Bruno. Seu legado continua.

