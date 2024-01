PSol tem novo comando em Americana

O PSol Americana definiu esta semana

seu novo comando de olho nas eleições deste ano. O partido está federado com a Rede e vai se esforçar para eleger x primeirx vereadorx da história na cidade e na região.

O grande puxador do partido para atrair eleitores é o deputado federal Guilherme Boulos, o mais votado do Estado nas eleições de 2022 e líder nas pesquisas para prefeito de São Paulo.

A nova Executiva Municipal, eleita por aclamação pelos membros presentes, ficou composta da seguinte maneira:

Presidente: Maria Fernanda P. Galhani

Vice-presidente: Maria Helena P. Galhani

Secretário Geral: Pedro Chiquitti

Tesoureiro: Jordão Zangiacomo

Setorial de Mulheres: Isabeli Castelaneli

Setorial Sindical: Miriam Naves

Abaixo nota interna do PSol após a aclamação da nova diretoria local.

É um orgulho poder construir um partido forte com camaradas de tanta criticidade, proposição e disposição como vocês. Nós da executiva eleita nos colocamos à disposição da responsabilidade que é essa representação formal do diretório, mas tendo sempre em mente que o PSOL se fortalece e se apresenta como alternativa à esquerda com o nosso corpo de militantes

