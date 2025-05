A deputada federal Sâmia Bonfim vem a Americana esta segunda-feira. Nome forte do PSol em São Paulo, ela estará na cidade para participar da 23a Mostra de Responsabilidade Social da Unisal.

O evento que conecta educação, tecnologia, meio ambiente e responsabilidade social, com abertura no dia 02 de junho de 2025, no Auditório Vermelho — Campus Maria Auxiliadora.

