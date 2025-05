PUB de famosos chega a Santa Bárbara dia 16

O renomado gastropub Cão Véio segue seu plano de expansão e inaugura no dia 16 de abril sua primeira unidade em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. A nova franquia traz a assinatura do chef Henrique Fogaça e do músico Fernando Badauí, do CPM22, e promete ser um novo ponto de encontro na cidade, oferecendo um ambiente descontraído e uma experiência gastronômica diferenciada.

Localizada na Avenida Laerson Andia, 550, no bairro Firenze, a nova unidade tem 564m² e foi projetada para proporcionar uma experiência única aos clientes. O espaço conta com cinco ambientes, incluindo dois climatizados, dois externos e uma área coberta, além de um andar superior para reservas exclusivas. A decoração, assinada pela arquiteta da franquia, mantém a identidade visual da marca, com referências aos pubs britânicos e aos cães, que são os mascotes do Cão Véio.

O cardápio segue o conceito da rede, com receitas assinadas pelo chef Henrique Fogaça, como o clássico “Bom pra Cachorro” – bolinho de arroz temperado com queijo parmesão, pimenta dedo-de-moça, salsinha e aioli de tabasco (R$24) –, o “Bruto” – burger 200g, american cheese, bacon, alface americana, tomate, cebola roxa e pepino doce temperado com mix de mostardas, servido no pão brioche (R$49) – e o “Zorro” – filé mignon em tiras salteado em óleo de gengibre com tomate, cebola roxa, berinjela, pimenta dedo-de-moça e queijo muçarela, acompanhado de pão tostado na manteiga (R$77).

Além da gastronomia, a unidade conta com pinball, mesa de bilhar e áreas externas, proporcionando uma experiência completa para os clientes. A localização também é estratégica: situada em uma região nova e em plena expansão, a loja deve atrair um público jovem e dinâmico.

Os franqueadores responsáveis pela unidade são Selma Fabiane Angolini e Thiago Henrique Luz, empresários do ramo de construção civil.

Serviço: @caoveiosbo PUB

Avenida Laerson Andia, 550 – Jardim Firenze, Santa Bárbara D’Oeste/ SP

Horário de funcionamento: De Terça a Sábado, das 17h30 às 00h / Segunda e Domingo: Fechado

