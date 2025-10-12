Os moradores de Americana com mais de 60 anos de idade contam com diversas atividades promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e parceiros. O projeto “EnvelheSer: porque viver bem é um direito em qualquer idade” reúne ações que estimulam a convivência em grupo, a vida saudável e o contato com profissionais que abordam temas relacionados à saúde e ao bem-estar.

“O projeto propõe atividades voltadas ao bem-estar físico e mental, à estimulação cognitiva e motora, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes. É uma oportunidade e um incentivo para as pessoas acima de 60 anos que buscam mais qualidade de vida e uma convivência saudável”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Desenvolvido no âmbito da Proteção Social Básica, o projeto acontece nos territórios dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em praças públicas e centros esportivos municipais. A iniciativa integra o Pró 60+ — Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa e de Proteção e Defesa de seus Direitos.

O projeto oferece gratuitamente oficinas temáticas, rodas de conversa, atividades físicas adaptadas, momentos de convivência, lazer, passeios, ações intergeracionais e campanhas de valorização da pessoa idosa.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas clicando no banner do projeto EnvelheSer no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br. Também estão disponíveis nos SCFVs, nos seguintes endereços:

Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)

Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul

Telefone: (19) 98964-1431

Casa de Dom Bosco

Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3406-1147 / (19) 99615-3271

Cruzada das Senhoras Católicas

Rua Cruz e Souza, 30 – Antônio Zanaga

Telefone: (19) 3601-6915

Cruzada das Senhoras Católicas

Rua do Botafogo, 131, casa A – Jardim Guanabara

Telefone: (19) 3461-1657

Diaconia São Judas Tadeu

Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

Telefone: (19) 3407-6446

Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescente de Americana (SOMA)

Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

Telefone: (19) 3468-6605 / (19) 98164-4222

Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA)

Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios

Telefone: (19) 3407-5128 / (19) 3407-5257