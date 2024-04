O Público e os Temas Dominantes do BBB 24

Uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Ipsos em parceria com usuários do X (antigo Twitter) revelou aspectos fundamentais sobre a percepção do público em relação ao BBB 24.

Com dados surpreendentes, o estudo traça um perfil detalhado dos telespectadores e suas preocupações em torno do reality show.

Desde sua estreia em 8 de janeiro, o BBB 24 tem sido não apenas um entretenimento, mas também um reflexo das dinâmicas sociais e culturais em curso. A pesquisa oferece insights valiosos sobre como o público se engaja com o reality e quais são os temas que mais ressoam entre os telespectadores.

Caso tenha interesse, responda a este e-mail solicitando a pesquisa com mais detalhes, pois nela há uma visão abrangente e detalhada do público e de seus interesses em relação ao BBB 24. Ao revelar os temas predominantes, os termos associados ao reality e o perfil dos participantes ainda na competição, o estudo lança luz sobre a relevância e o impacto do programa na cultura contemporânea.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Principais resultados:

– 63% dos entrevistados na comunidade on-line acompanham o reality pela TV e redes sociais: um dado significativo e qualitativo, apurado na comunidade revela que a maioria dos entrevistados acompanha o BBB 24 tanto pela televisão quanto pelas redes sociais. Isso sugere uma interação intensa e simultânea entre o conteúdo exibido na tela e as conversas online, ampliando o alcance e o impacto do programa.

– Saúde Mental e Racismo: entre os temas mais associados à atual edição do Big Brother, destacam-se a saúde mental e o racismo. Essa constatação reflete uma crescente conscientização sobre questões de saúde mental e a urgência de abordar e combater o racismo estrutural na sociedade.

– Termos relacionados ao reality:

Além disso, a pesquisa identificou uma variedade de termos frequentemente associados ao BBB 24, incluindo memes, cancelamento, machismo, abuso psicológico, LGBT+fobia, homofobia, relações abusivas, xenofobia, política, colorismo, monogamia e não-monogamia. Esses termos evidenciam a diversidade de assuntos e debates que permeiam a experiência dos telespectadores.

Rainha do Ozônio promove evento presencial em São Paulo

O Ozone Experience, maior evento presencial de Ozonioterapia do Brasil, vai trazer grandes nomes do mercado nacional e internacional com os mais novos protocolos, conteúdos e maiores referências para uma experiência única e exclusiva. O encontro acontece nos dias 15 e 16 de junho, em São Paulo.

Em sua primeira edição, o evento coordenado pela Dra. Poliane Cardoso, fundadora da Primeira Rede de Ozonioterapia na Estética, o que a tornou conhecida como Embaixadora do Ozônio na Estética no Brasil, contará com mais de 300 profissionais do segmento de Ozonioterapia, Saúde e Estética Integrativa.

“Após uma temporada de imersões no exterior, desde o ano passado, eu busquei as melhores tendências e atualizações da ozonioterapia para trazer. É a primeira vez que um evento assim, sobre ozonioterapia, acontece no Brasil”, destaca a Dra. Poliane Cardoso.

Atualmente, a empresária, palestrante e professora, Dra. Poliane Cardoso, conta com 1 milhão de seguidores na sua principal rede social e já transformou mais de 30 mil vidas através dos seus ensinamentos e da Ozonioterapia.

Serviço

O que: Ozone Experience

Quando: 15 e 16 de junho, das 09h às 18h

Onde: Avenida Imperatriz Leopoldina, 957 – Vila Leopoldina – São Paulo, Brasil

Inscrições: https://ozoneexperience.com/

Instaram: @dra.polianecardoso

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP