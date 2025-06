Quadra de areia no Centro Cívico

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, está ampliando as opções de lazer para a população no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, no Jardim Colina, com a construção de uma quadra de areia para a prática de vôlei e futevôlei. As intervenções no local são realizadas com recursos próprios da administração.

Na última semana, as equipes iniciaram a construção das paredes com a chegada dos blocos de concreto e foram instaladas estruturas para os alambrados. As etapas anteriores compreenderam a retirada das casas de madeira que havia no local e a terraplanagem da área onde ficará a quadra.

“A construção da nova quadra de areia no Centro Cívico representa mais um passo importante no fortalecimento do esporte e do lazer em nossa cidade. Nosso objetivo é ampliar os espaços de prática esportiva, proporcionando mais qualidade de vida, saúde e bem-estar para a população, além de incentivar a integração da comunidade por meio do esporte. É um investimento que valoriza o espaço público e promove cidadania”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura já havia entregue a revitalização de outro espaço do Centro Cívico: a Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal, que recebeu melhorias no piso e pintura das paredes, arquibancadas, corrimãos e demais estruturas. A obra foi executada pelas secretarias de Esportes e de Planejamento, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

