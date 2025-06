A Prefeitura de Americana entregou nesta quinta-feira (5) as obras de revitalização da quadra poliesportiva do Jardim dos Lírios, localizada na Rua dos Lilases. O espaço passou por uma série de melhorias para proporcionar mais segurança, conforto e qualidade estrutural, incentivando a prática esportiva, especialmente entre crianças e adolescentes. O vereador Fernando da Farmácia (PSD) indicou a obra com recursos de R$ 40 mil de emenda impositiva, além de R$ 17 mil de recursos da administração para construir o Espaço Kids.

“É um enorme prazer estar aqui entregando a revitalização desse espaço tão importante para a comunidade local. Acredito no esporte como forma de inclusão social. Por meio dele, podemos ter um melhor convívio em comunidade. Parabéns aos moradores do Jardim dos Lírios por essa obra tão importante para a questão social e o crescimento dos nossos jovens”, destacou o prefeito Chico Sardelli (PL).

As intervenções incluíram pintura geral da quadra, reparos nos acessórios esportivos (traves e aros de basquete), instalação de lâmpadas de LED, troca dos alambrados, implantação de um Espaço Kids com brinquedos para as crianças e instalação de identificação visual.

“Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos por realizar essa reforma para a comunidade. A melhoria é surpreendente desde quando visitei a quadra com o Chico há um mês. Investir em esporte e lazer é investir em qualidade de vida, cidadania e no futuro das nossas crianças e jovens”, celebrou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Queremos levar esporte e lazer para todas as regiões da cidade. Junto com o prefeito Chico, estamos abraçando essa ideia e já conseguimos revitalizar diversos espaços esportivos nos bairros de Americana. Que este espaço seja bem aproveitado por todos e traga muitos momentos de união e saúde para a população”, enfatizou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Fala, Fernando

O vereador Fernando da Farmácia vinha solicitando as melhorias para o espaço esportivo e comemorou a obra. “Há muitos anos essa quadra estava sem atividades. E através da nossa emenda impositiva, solicitamos ao secretário de Esportes (Márcio Leal), falamos com o Chico (Sardelli), o Odir (Demarchi). E a Prefeitura está aplicando o que pode no Esporte, que traz saúde e caráter ao ser humano”, destacou.

De acordo com o vereador, o local passa a ter ações e atividades para crianças, adolescentes, adultos e idosos. “Com a revitalização da quadra, pretendemos realizar várias ações esportivas no local, como vôlei, basquete, futebol, entre outras. Contamos com o apoio dos moradores para manter esse espaço sempre em ótimas condições de uso, para que todos possam aproveitar seus momentos de lazer”, reforçou o parlamentar.

“Através de entendimento com a Associação Braços Abertos, teremos várias atividades que se fazem necessárias naquele local que foi revitalizado para a comunidade”, completou Fernando da Farmácia. Também participaram da cerimônia de entrega da quadra poliesportiva do Jardim dos Lírios os vereadores Gutão do Lanche e Talitha De Nadai, além dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico).