Mesmo com a queda na popularidade, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria reeleito presidente do Brasil em todos os cenários projetados para as eleições de 2026, de acordo com a nova pesquisa Genial Quaest, divulgada nesta quinta-feira (3/4).

Além de se sair melhor na pesquisa espontânea, o presidente conseguiria a reeleição nos sete cenários hipotéticos de segundo turno que foram traçados pelo instituto.

A disputa mais acirrada seria um segundo turno entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com a Quaest, o petista seria reeleito com 44% dos votos, enquanto Bolsonaro teria 40%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos, o que significa que os dois candidatos podem ficar empatados no limite da margem.

Diante da inelegibilidade do ex-presidente, a Quaest projetou segundos turnos entre Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em 2026. Nesta disputa, Lula seria reeleito com 44%, contra 38% da esposa de Jair Bolsonaro.

O resultado é o segundo melhor para um oponente do presidente.

