Quanto custa se casar na Disney?

Trocar alianças em frente ao icônico Castelo da Cinderela, com toda a magia da Disney como cenário, tem se tornado realidade para um número cada vez maior de casais brasileiros. O que antes parecia apenas um sonho encantado agora é possível graças à Disney ‘s Fairy Tale Weddings & Honeymoons, divisão da empresa dedicada a transformar casamentos em experiências dignas de contos de fadas. Desde 1991, mais de 40 mil casais já disseram “sim” em cerimônias realizadas nos parques e resorts da Disney ao redor do mundo.

Segundo o corretor de imóveis e especialista em turismo em Orlando, Daniel Dourado, a conexão afetiva das pessoas com o universo Disney é um dos principais motivos para a escolha desse tipo de celebração. “É mais do que um evento, é uma experiência cinematográfica. Para pessoas que cresceram assistindo aos filmes da Disney, casar lá tem um valor emocional imenso”, explica. Ele acrescenta que, além da cerimônia inesquecível, muitos casais acabam investindo em imóveis na região depois do casamento. “Orlando oferece infraestrutura, clima favorável e a magia da Disney. É comum que os noivos decidam comprar casas para férias, locação ou até como segunda residência.”

A Disney disponibiliza quatro principais destinos para casamentos: Walt Disney World, na Flórida; Disneyland, na Califórnia; os navios da Disney Cruise Line; e o Aulani Resort, no Havaí. O Walt Disney World, na Flórida, é o favorito entre os brasileiros. Entre os cenários disponíveis estão o Castelo da Cinderela no Magic Kingdom, a Árvore da Vida no Animal Kingdom, a Torre do Terror e os pavilhões dos países no Epcot. Um dos espaços mais requisitados é o East Plaza Garden, com capacidade para até 100 convidados. Há também o elegante Disney Wedding Pavilion, uma capela com vista direta para o castelo, que comporta até 250 pessoas.

Na Disneyland, na Califórnia, os casamentos podem ser realizados nos jardins do Grand Californian Hotel & Spa ou diante do Castelo da Bela Adormecida. Já quem deseja uma cerimônia sobre as águas pode optar por casamentos nos cruzeiros da Disney, com possibilidade de celebrar a união a bordo ou na ilha privativa Castaway Cay, nas Bahamas. Para os casais que preferem um ambiente tropical, o Aulani Resort, no Havaí, oferece cerimônias à beira-mar com o pôr do sol do Pacífico como pano de fundo.

Os valores para casar na Disney variam conforme o local escolhido, o número de convidados e os serviços contratados. Considerando o dólar a R$ 5,67, o custo mínimo para uma cerimônia no Walt Disney World fica entre R$ 85.050 e R$ 107.730. Uma cerimônia no Castelo da Cinderela pode chegar a R$ 226.800, enquanto eventos mais completos alcançam até R$ 567 mil. Os pacotes são divididos entre Memories Collection (a partir de R$ 42.525), Escape Collection (a partir de R$ 85.050) e Wishes Collection (a partir de R$ 170.100).

Além disso, é preciso considerar o custo com alimentação: brunchs custam cerca de R$ 793,80 por pessoa, almoços R$ 1.020,60 e jantares R$ 1.361,00. Também são aplicadas taxas adicionais, como 26% de taxa de serviço e gorjetas, além de 6,5% de imposto estadual.

Na Disneyland, os casamentos têm valor inicial semelhante ao da Flórida, partindo de R$ 85.050. As refeições variam entre R$ 935,55 (brunch), R$ 1.049,00 (almoço) e R$ 1.190,70 (jantar). Já nos cruzeiros, o pacote básico custa a partir de R$ 22.680, e o premium chega a R$ 28.350 — valores que não incluem o custo do cruzeiro em si. No Aulani Resort, os pacotes exigem depósitos iniciais de R$ 22.680 (Lōkahi) e R$ 8.505 (Pili Aloha), além de uma taxa adicional de R$ 7.938 para uso de espaços como o Kula Wai.

Independentemente do destino, os pacotes geralmente incluem o local da cerimônia, equipe de planejamento, músico, sistema de som, estação de água e plano alternativo em caso de mau tempo. Também é possível contratar extras, como decoração floral personalizada, DJs, personagens Disney, fogos de artifício, carruagem da Cinderela, fotografia, vídeo, transporte especial e cardápios temáticos.

Para quem sempre sonhou com um casamento de princesa, a Disney oferece o cenário perfeito e inesquecível. Mas, para viver esse conto de fadas, é preciso se preparar também para os custos dignos da realeza.