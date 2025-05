Quartas do Gigantinho Campo Sub-15 ocorrem domingo em Americana

O Gigantinho Campo, competição de futebol de base promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, entra em sua fase decisiva neste final de semana pela categoria sub-15. As partidas válidas pelas quartas de final serão realizadas neste domingo, dia 25, a partir das 8h, nos gramados do Centro Cívico e do São Vito.

“É com grande entusiasmo que damos início a essa fase eliminatória do Gigantinho, agora pelo Sub-15. Essa competição é uma grande oportunidade para nossos jovens talentos mostrarem seu potencial, e cultivarem valores como respeito e dedicação.

Ver o envolvimento das famílias e das escolinhas reforça nosso compromisso com o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Boa sorte a todos os times”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os jogos das Quartas:

Domingo, 25/05

Centro Cívico

8h – Unidos da Cordenonsi x Dino Sport

9h10 – Instituto Jr. Dias x Colorado

São Vito

8h – Camisa 10 x Vila Bela

9h10 – Jardim da Paz x São Vito

As informações também estarão disponíveis no aplicativo iFut, que pode ser baixado gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantinho 2025”.