Quase 400 porções de drogas foram apreendidas

no sábado em ação da Guarda Municipal de Americana na região do Parque da Liberdade.

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal apreendeu 385 porções de drogas, no Parque da Liberdade, em Americana, na tarde deste sábado (30). Ninguém foi detido na ação.

Por volta das 16h30 na Rua Serra dos Cariris, as equipes da Romu, inspetor Charles, Brunelli, W. Ribeiro, Scarazzatti, subinspetor Fernandes, Sandro, M. Alves e Marcio, realizaram uma varredura em uma área de mata e localizaram 174 pedras de crack, 163 pinos com cocaína, 48 porções de maconha, 1 porção de haxixe e 1 balança.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

