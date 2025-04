O Tivoli Shopping realiza nesta quarta-feira, dia 9, mais uma edição do já tradicional projeto Adote um Pet, que acontece quinzenalmente em parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste. Com a chegada do outono e a queda nas temperaturas, a iniciativa se torna ainda mais necessária, reforçando a importância de garantir abrigo e acolhimento para animais resgatados, oferecendo a eles a chance de um lar seguro e cheio de carinho.

Nesta semana, seis filhotes – sendo quatro gatos e dois cães – todos resgatados pela ONG em parceria com o CCZ – estarão à espera de um novo lar. A ação será realizada em frente à loja Cobasi, dentro do shopping.

Além de ser uma oportunidade para transformar a vida de animais que foram vítimas de abandono, o Adote um Pet incentiva a adoção responsável, com todos os interessados passando por uma breve entrevista e preenchimento de termo de responsabilidade.

“O outono é uma estação em que o conforto de um lar se torna ainda mais essencial, especialmente para animais que já passaram por tantas dificuldades. E o Adote um Pet é um projeto que toca o coração, conecta pessoas e transforma vidas”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello. “Mais do que uma ação pontual, esse projeto reforça o compromisso do Tivoli com o bem-estar animal e a responsabilidade social, promovendo encontros que mudam histórias”, completa.

O Projeto: O Adote um Pet é realizado sempre na segunda e última quarta-feira do mês, das 19h às 21h, em frente à loja Cobasi. Os interessados em adotar um pet devem ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e assinar um termo de responsabilidade.

Quem adotar um pet no dia da ação no Tivoli ganha, além de um novo companheiro de quatro patas, um brinde especial da Cobasi – que apoia a iniciativa – e descontos exclusivos para a compra do enxoval do novo amigo.