Três homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Militar com entorpecentes

Policiais militares realizaram ações contra o tráfico de drogas nesta segunda-feira (12) em bairros de Sumaré e Hortolândia. As equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) prenderam três homens e uma mulher acusados de comercializar entorpecentes.

O primeiro caso aconteceu no período da manhã, quando PMs faziam patrulhamento pela Avenida Princesa Isabel, em Hortolândia. Uma mulher foi abordada em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas no Jardim Amanda. Durante a averiguação, foi localizada uma sacola plástica contendo 0,103 kg de cocaína, 0,021 kg de crack, 0,018 kg de maconha e 0,003 kg de “dry”, além de um aparelho celular e R$ 220,00 em dinheiro.

Questionada, a mulher confessou que praticava o tráfico de drogas na Rua Elis Regina em razão de dificuldades financeiras. Diante dos fatos a acusada foi conduzida até o Distrito Policial, onde permaneceu presa.

Ainda de manhã, policiais patrulhavam pela Rua Dois, na Vila Real, quando visualizaram um indivíduo em atitude considerada suspeita. O homem, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo, dispensou uma bolsa preta no chão e tentou fugir, sendo abordado em seguida.

Na abordagem e busca pessoal, o envolvido confessou aos PMs a prática de tráfico de drogas. Na bolsa dispensada foram localizados 0,216 kg de cocaína, 0,068 kg de crack, 0,214 kg de maconha, 0,026 kg de “dry”, um frasco de lança-perfume e R$ 104,75 em dinheiro. O cidadão foi levado ao Distrito Policial e acabou preso.

Em Sumaré, uma equipe abordou um indivíduo no período da tarde no Jardim Maria Antônia e percebeu que o homem tentou ocultar uma sacola sob um veículo e fugir ao perceber a presença policial. Na busca pessoal, foram localizadas porções de maconha e crack, além de R$ 4,00 em dinheiro. Na sacola, havia porções de cocaína, maconha, “dry”, ecstasy e crack. O envolvido confessou a prática de tráfico de drogas e informou a existência de mais entorpecentes em sua residência.

No imóvel, na Rua Regina Consulin Escalhão, a equipe policial localizou mais drogas e R$ 502,00 em dinheiro, totalizando a apreensão de 0,182 kg de cocaína, 0,078 kg de maconha, 0,002 kg de “dry”, 0,004 kg de ecstasy e 0,010 kg de crack, além de R$ 506,00 em dinheiro e um aparelho celular. Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial onde permaneceu preso.

Por fim, durante a noite PMs faziam averiguação pelo Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia, quando visualizaram um indivíduo que dispensou objetos e correu para o interior de um condomínio, sendo acompanhado e abordado em seguida. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado.

No entanto, o envolvido declarou que havia dispensado dinheiro recebido para permanecer em vigilância no local. Em averiguação na área indicada, na Estrada Municipal Antônio Nazareno Gomes, foi localizada uma sacola preta contendo 0,256 kg de cocaína e R$ 140,00 em dinheiro. O homem foi levado ao Distrito Policial e acabou preso.

Furto de fios

Um caso de furto foi registrado na Estrada Marginal Variante Anhanguera, em Sumaré, na madrugada desta terça-feira (13). Uma equipe policial foi acionada para atender a ocorrência de furto de fios em andamento. Nas diligências, foram abordados dois indivíduos em uma bicicleta transportando cabos de telefonia e ambos confessaram ter cortado o material de um poste com a intenção de venda.

Em busca pessoal, foram localizados uma faca tipo serra e um alicate de corte. Um representante da empresa responsável confirmou a propriedade do material, avaliando o prejuízo em R$ 660,00. Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Violência doméstica

Ainda durante a madrugada desta terça (13) houve o registro de uma ocorrência de violência doméstica em Sumaré. Os PMs foram chamados até a Rua João Gomes da Silva, no Jardim Luiz Cia, para onde a vítima relatou ter sido ofendida e agredida, além de retirada à força da residência.

Conforme relato, o autor apresentou versão divergente dos fatos. A vítima foi socorrida em unidade de saúde, onde foram constatadas lesões no rosto, braços e costas. A mulher acabou medicada e liberada. As partes foram conduzidas ao plantão policial e o homem permaneceu preso.