Ocorrências foram registradas em Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa durante patrulhamentos da Polícia Militar

Equipes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registraram quatro ocorrências na quarta-feira (11) nas cidades de Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa, envolvendo tráfico de drogas e captura de procurados pela Justiça. As ações resultaram em quatro pessoas presas.

A primeira ocorrência foi registrada pela manhã no Jardim Amanda, em Hortolândia. Durante patrulhamento pela rua Pero Vaz de Caminha, policiais visualizaram um indivíduo com uma sacola que, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou o objeto para dentro de uma residência.

Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem e, ao verificar a sacola, encontrou diversas porções de entorpecentes. O homem admitiu que praticava tráfico de drogas e informou que havia mais drogas em outro imóvel nas proximidades. Com autorização do proprietário, os policiais fizeram buscas no local indicado e localizaram outra sacola com entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 202 gramas de cocaína e 158 gramas de crack. O suspeito foi levado ao plantão policial e permaneceu preso. O dono da casa foi ouvido e liberado.

Ainda na quarta-feira, no Jardim Cidade Nova, em Sumaré, policiais abordaram um homem durante patrulhamento pela rua Ramiro Viana. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Minas Gerais pelo crime de tráfico de drogas. O homem foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso.

Drogas

Também em Sumaré, no bairro Jardim Basilicata, policiais atenderam uma denúncia sobre possível armazenamento de drogas em um imóvel da rua Crenac. No local, após contato com a moradora, um indivíduo autorizou a entrada da equipe para averiguação. Com apoio do canil, os policiais localizaram dentro da caixa acoplada do vaso sanitário uma sacola contendo entorpecente semelhante a crack e dinheiro em espécie.

O suspeito admitiu que guardava o material e que receberia R$ 100 pelo serviço. Foram apreendidos 52 gramas de crack e R$ 1.320 em dinheiro. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso.

Já em Nova Odessa, no Jardim Santa Rita, policiais abordaram um homem em atitude suspeita durante patrulhamento pela rua João Severiano da Silva. Nada de ilegal foi encontrado com ele, mas após consulta foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O homem foi levado ao Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.