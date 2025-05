A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa promove neste sábado, dia 10, o “Dia D” da Campanha de Vacinação Contra a Gripe e Multivacinação, para atualização das cadernetas de moradores de todas as faixas etárias. Neste sábado, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Centro, Jardim São Manoel, Jardim São Francisco e Jardim Nossa Senhora de Fátima estarão abertas das 8h às 16h.

Os grupos prioritários para vacinação contra a gripe comum são as crianças com idades entre 6 meses e menores de 6 anos (5 anos, 11 e 30 dias), idosos, gestantes e pessoas com comorbidade. Eles são mais sujeitos a apresentarem as formas graves da Influenza. Profissionais da Saúde, professores e profissionais da Segurança Pública também devem se vacinar devido à alta exposição à doença no dia a dia.

Apesar do foco na vacinação contra a gripe, as UBSs terão à disposição praticamente todas as vacinas do calendário – inclusive contra febre amarela, covid, dengue (para adolescentes de 11 a 14 anos), sarampo e pólio. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reforçar a importância da imunização junto à população.

Segundo a enfermeira coordenadora da Rede de Atenção Básica do Município, Juliana da Silva, “as UBSs 1, 3, 4 e 7 estarão abertas neste sábado o dia todo para a realização de vacinas, em especial a contra o vírus Influenza (causados da gripe comum), por isso é muito importante que as pessoas levem as suas cadernetas de vacinação para avaliação da equipe”.

“Essa ação visa ampliar o acesso da população ao serviço. Além da vacina contra a gripe, outras vacinas serão realizadas conforme a necessidade, seguindo o Calendário Nacional de Imunização”, reforçou a profissional.

“A vacinação continua sendo a forma mais segura de proteger as pessoas das complicações da gripe, como a pneumonia. Especialmente em crianças, pacientes com comorbidades e idosos”, acrescentou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município, Paula Mestriner.

A Secretaria de Saúde do Estado recomenda que todas as pessoas não imunizadas recebam a vacina contra a febre amarela. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação contra a febre amarela para crianças menores de 5 anos de idade em duas doses: a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Para pessoas a partir dos 5 anos, a vacina é em dose única.

Câncer bucal

Como em todos os plantões, mutirões e “Dias D” deste ano, também neste sábado, as quatro Unidades Básicas abertas vão oferecer gratuitamente atendimento para avaliação e prevenção ao câncer bucal, com a equipe do Setor de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde.

Confira o endereço e o horário de atendimento de cada UBS aberta neste “Dia D”:

❶ UBS 1: Avenida Carlos Botelho, nº 30, Centro – atendimento das 8h às 16h.

❸ UBS 3: Rua Sigesmundo Andermann, nº 731, Jardim São Manoel – das 8h às 16h.

❹ UBS 4: Rua Louis Francescon, nº 65, Jardim São Francisco – atendimento das 8h às 16h.

❼ UBS 7: Rua Alexandre Bassora, nº 833, Jardim Nossa Sra de Fátima – atendimento das 8h às 16h.