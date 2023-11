Queda de cabelos e unhas fracas: veja 3 vitaminas para fortalecê-los

Já sentiu que mesmo mantendo o cuidado dos cabelos com os produtos mais caros, alguns fios saem pela escova? E, ainda, unhas quebradiças e cansaço sempre batendo à porta? Esses são alguns sintomas que o corpo nos mostra a fim de revelar que alguma coisa não anda tão bem.

Um dos pontos mais observados pelos médicos, quando uma dessas evidências são retratadas, é a falta de vitaminas, que são necessárias para um bom desempenho do organismo e também para aquilo que se vê “por fora”.

Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 98% da população brasileira não ingere a quantidade ideal de vitaminas por dia. Dessa forma, muitas doenças surgem pela queda da imunidade, como, por exemplo, o déficit no crescimento dos cabelos e unhas.

Segundo Regiele Alves, Head de Qualidade da rede de medicamentos manipulados, Manipulaê , a falta de vitaminas pode impactar diretamente na saúde e também na autoestima de uma pessoa.

“Quando deixamos de ingerir os componentes certos para o bom funcionamento do nosso corpo, ele começa a dar sinais, afetando alguns de nossos órgãos vitais e até mesmo os menos vitais. É importante permanecer atento aos indícios, como cabelo e unhas que podem estar enfraquecidos e sem crescimento. Isso influencia, diretamente, também na saúde mental, pois os sintomas refletem na aparência, e a pessoa passa a não se sentir bem com ela mesma”, completa Regiele.

De acordo com a Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), mais de 42 milhões de brasileiros sofrem com a alopécia, popularmente conhecida como calvície. Os dados ainda mostram que jovens entre 20 a 25 anos também sofrem com a queda capilar. A alopecia pode estar associada a fatores genéticos, reações no sistema imunológico causadas por microorganismos e estresse.

A queratina é a proteína responsável pela formação da estrutura das unhas e cabelos. A biotina (ou vitamina B7) é quem realiza a produção direta da queratina, que, por ser solúvel em água e eliminada pela urina, não fica acumulada no organismo humano.

Pensando nisso, Regiele Alves, Head de Qualidade da rede de medicamentos manipulados, Manipulaê , cita 3 vitaminas para fortalecer as unhas e o cabelo:

Arginina

Esse é um aminoácido estrutural componente de várias proteínas que atua na reconstrução molecular de maneira rápida e eficiente. A arginina age através de suas características físico-químicas, que permitem uma profunda absorção e restauração para os fios.

Biotina

A biotina é uma vitamina que age no organismo como uma coenzima, atuando na formação da pele, unhas e cabelos. A suplementação com biotina estimula a produção da queratina, que representa cerca de 90% da formação dos folículos e da elasticidade.

L-Cisteína

Essa vitamina é uma promotora da produção de colágeno, que confere resistência, elasticidade e rejuvenescimento aos cabelos e à pele.

As vitaminas manipuladas são uma das excelentes opções para quem deseja um tratamento personalizado e eficaz. Ao contrário dos suplementos vitamínicos prontos (como os de A a Z, por exemplo), os suplementos feitos em farmácias de manipulação contém apenas os nutrientes e as dosagens adequadas para cada pessoa.

O médico é quem identifica essas necessidades e prescreve uma fórmula totalmente personalizada para o paciente, o que ajuda a acelerar os resultados e a minimizar efeitos colaterais.

Nos laboratórios de manipulação, ainda é possível combinar vitaminas e ativos e criar suplementos além das tradicionais cápsulas. As vitaminas para unhas e cabelos, por exemplo, podem vir em forma de balas de goma, pós para shakes, pirulitos e até mesmo bombons.

