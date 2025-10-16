A convite do vereador Joi Fornasari, representantes da CPFL se reuniram, nesta quarta-feira (15), com moradores dos bairros Residencial Furlan e Vila Grego, onde quedas de energia têm sido registradas com frequência. O encontro contou também com a presença do vereador Cabo Dorigon.

Durante a reunião, os representantes da CPFL explicaram que o problema recorrente se deve à necessidade de poda de árvores e de limpeza de transformadores nesses dois bairros, procedimentos que devem ser realizados nos próximos 15 dias. Além disso, reforçaram que qualquer ocorrência deve ser registrada pelo telefone 0800 010 10 10, para que as informações fiquem documentadas na concessionária e ajudem a identificar, de maneira mais ágil, eventuais problemas.

Após o compromisso da empresa em resolver o problema, o vereador Joi Fornasari agendou uma nova reunião entre as partes para o dia 19 de novembro, também na Câmara Municipal, a fim de verificar se o fornecimento de energia foi efetivamente normalizado.