Quem bombou na semana nas redes sociais

Novo relatório semanal gratuito que se propõe a ser um termômetro constante das redes sociais no Brasil. Voltado a profissionais de marketing, agências e marcas, o relatório monitora o desempenho de marcas, canais de mídia, influenciadores e patrocinadores nas plataformas digitais, oferecendo uma leitura sobre tendências, comportamento do consumidor e impacto de eventos nas redes sociais.

A edição mais recente, com dados referentes à semana de 26 de maio a 1º de junho de 2025, destacou, Virginia Fonseca, TNT Sports Brasil, NIVEA Brasil e Hyundai Motor Brasil como líderes em engajamento, cada um em seu segmento.

Retrato semanal das redes sociais

Com dados extraídos de Instagram, Facebook, X (antigo Twitter), TikTok e YouTube, o Social Scorecard avalia interações como curtidas, compartilhamentos, comentários, reposts e visualizações, organizando rankings e análises que ajudam a entender quem está mobilizando audiência, quais temas estão em alta e como marcas e influenciadores estão respondendo a eventos em tempo real.

“O Social Scorecard foi criado para fornecer uma visão objetiva e rápida do que está movimentando o ambiente de redes sociais. É uma ferramenta que alia inteligência de dados e agilidade para apoiar decisões estratégicas semana após semana”, afirma Ingrid Veronesi, country manager da Comscore para o Brasil.

Influenciadores: Virginia Fonseca na liderança

Entre os influenciadores, Virginia Fonseca liderou com cerca de 26,5 milhões de interações. A criadora se destacou especialmente no Instagram, com mais de 6 milhões de interações em apenas sete dias.

Na sequência, aparecem nomes como Neymar Jr. (8,5 milhões), Thallysson Borges (5,3 milhões), Camila Loures (4,6 milhões) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (4,2 milhões), mostrando como o universo digital brasileiro é diverso e navega entre entretenimento, esporte e política.

Marcas: TNT Sports Brasil registra mais de 23 milhões de interações

Na categoria de marcas, o destaque foi a TNT Sports Brasil, que gerou mais de 23,1 milhões interações na semana de 25 de maio a 01 de junho, impulsionada por conteúdos relacionados à cobertura esportiva e parcerias comerciais. O portal Metrópoles aparece em segundo lugar, com mais de 16,2 milhões de interações, seguido por G1, TV Globo e ESPN Brasil, evidenciando a força contínua dos veículos jornalísticos nas redes sociais.

Nas plataformas individuais, o destaque vai para o YouTube da NIVEA Brasil, que registrou mais de 148 milhões de visualizações. Já no TikTok, a TNT Sports Brasil também se sobressaiu, com um único vídeo atingindo 3,7 milhões de views. No X, o perfil brasileiro do Paris Saint-Germain acumulou cerca de 382 mil interações, enquanto a Record TV liderou mais de 345 mil interações no Facebook.

Patrocínio: Hyundai domina com a Libertadores

Na semana avaliada, a Hyundai Motor Brasil teve a maior exposição digital com sua ativação na Libertadores, resultando em mais de 389 mil interações.

Santander Brasil, parceiro da própria TNT Sports Brasil, aparece com cerca de 95 mil interações, e o TNT Energy Drink, que patrocinou o Clube de Regatas do Flamengo, fecha o ranking acima de 58 mil interações.

Esses dados revelam como campanhas de patrocínio bem integradas com o calendário esportivo e com produtores de conteúdo influentes geram resultados expressivos em awareness e engajamento.

Tendências, hashtags e audiência

Além dos rankings, o Social Scorecard mapeia as principais hashtags e emojis da semana, oferecendo uma dimensão qualitativa sobre os assuntos que mais ressoam entre os usuários.

Nesta edição, os termos mais populares incluíram #casadachampions, vida ancelotti, alfinetei e seleção, em grande parte, relacionados ao futebol. Emojis como ❤️ (coração), 😂 (risadas), 🥹 (emoção) e 👀 (atenção) completam a leitura de um cenário onde humor, afeto e expectativa dominam a linguagem digital.

Bússola para decisões estratégicas

Ao combinar volume, velocidade e profundidade analítica, o Social Scorecard Semanal se posiciona como um guia confiável e agnóstico das redes sociais no Brasil.

Com dados atualizados semanalmente e de forma gratuita, e uma abordagem que equilibra métricas quantitativas com contexto cultural, o relatório entrega uma leitura dos principais movimentos nas redes sociais — destacando tendências, influenciadores, marcas e conversas que capturam a atenção do público.

Mais do que um relatório, o Scorecard é uma porta de entrada para o ecossistema Comscore — uma prévia do potencial analítico disponível na solução Comscore Social, que monitora de forma contínua o comportamento dos consumidores nas plataformas sociais com metodologia consolidada e confiável.

Para acessar o relatório do Social Scorecard Semanal clique aqui.

