Quentão com chá: a combinação perfeita para a festa junina

Que tal elevar a receita do quentão neste ano? Tradicionalmente, a bebida da festa junina é preparada com vinho ou cachaça e especiarias. A sugestão da Tea Shop é dar um toque de complexidade e acrescentar outro elemento: o sabor intenso do chá preto e uma carga extra de especiarias.

A receita a seguir leva a mescla GingerBread, uma mistura de chás pretos com gengibre, alfarroba, passas, maçã, casca de cítricos, cravo, canela, cardamomo e pimenta. Para quem celebra São João no Norte e no Nordeste, a sugestão é uma bebida mais refrescante, que mistura suco de laranja ao Rooibos African Sunset (chá vermelho africano com cenoura e casca de laranja.

Confira as sugestões de preparo:

Quentão com chá

Ingredientes

· 16g da mescla GingerBread

· 300ml de água quente

· 100ml de vinho tinto

· 100ml de água quente

· 4 medidas de açúcar mascavo

· 1 medida de raspas da casca de laranja

· 5 lascas de gengibre fresco

· 4 pedaços de canela em pau

Preparo

1. Infusione o chá em 300ml de água quente por 4 minutos. Reserve.

2. Em um bule, misture o chá já preparado ao restante dos ingredientes. Mexa e sirva.

Mocktail com chá

· 16g da mescla Rooibos African Sunset

· 300ml de água quente

· Gelo

· 200ml de suco de laranja

Preparo

1. Infusione o chá em 300ml de água quente por 6 minutos. Reserve e deixe esfriar.

2. Em uma jarra, coloque o gelo, o suco e o chá já preparado. Misture e sirva.

