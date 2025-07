Quem passa pela Rodovia Astronomo Jean Nicolini, indo de Nova Odessa para Americana, percebe algo curioso: um dos pontos onde o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) instalou radares é exatamente onde existe uma lombada. Não faz sentido a colocação de dois dispositivos diferentes para redução de velocidade no mesmo local. No entanto, a reportagem do NM apurou junto ao DER-SP que a lombada será retirada antes do início das operações do novo radar.

Em resposta a questionamento do Novo Momento, o DER-SP informou que, até o final de maio, foram concluídas as instalações de 337 radares nas rodovias não concedidas do Estado de São Paulo, conforme previsto no edital nº 145/2023. “Esses equipamentos passarão, nos próximos 45 dias – contados desde 1º de junho –, por testes operacionais, seguidos do processo de homologação, que poderá levar até 60 dias adicionais antes do início efetivo da operação. Neste período não haverá autuações”, explicou.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, os demais 312 radares contratados estão em fase de implantação e também passarão por testes operacionais e homologação. “Em alguns casos, os prazos foram estendidos a pedido das empresas responsáveis pela execução, conforme previsto contratualmente, por motivos técnicos e logísticos que não dependem exclusivamente da gestão do projeto”, detalha a nota do órgão.

Conforme o DER-SP, a definição dos pontos poderia sofrer alteração, devido a estudos realizados nos trechos, bem como as novas concessões de rodovias, a fim de entender a melhor solução para cada local, visando a segurança viária dos seus usuários. “Antes do início da operação, haverá ampla divulgação por meio dos canais oficiais do DER-SP, imprensa, além de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e da plataforma Monitora SP. A instalação dos radares tem como principal objetivo reduzir o número de acidentes e preservar vidas,”, frisa.

Em Nova Odessa estão previstos radares nas seguintes localizações: SPA 127/304 (Rodovia Astronomo Jean Nicolini)- km 960 (Norte), com velocidade máxima de 60 km/h; SPA 127/304 (Rodovia Arnaldo Julio Mauerberg) – km 2,3 (Sul), com velocidade máxima de 60 km/h. Por fim, o DER-SP informou que a lombada localizada na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini será retirada antes do início das operações do novo radar.